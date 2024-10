Ídolo do Palmeiras, ex-zagueiro Tonhão, morre aos 55 anos

O ex-zagueiro Antônio Carlos da Costa Gonçalves, conhecido como Tonhão, morreu aos 55 anos na manhã desta terça-feira (22) após passar dias internado em um hospital. A filha de Tonhão, Jessica Louzada, confirmou a notícia nas redes sociais.

“Com a maior dor que já senti, comunico que meu pai descansou hoje. Ele foi muito forte, muito guerreiro e lutou até o fim. Meu maior amor agora cuida da gente lá do céu”, escreveu ela em sua conta no Instagram.

Tonhão teve uma carreira vitoriosa, passando por diversos clubes, como Goiás, Internacional, Inter de Limeira, América-SP, Nacional-SP e Americana. No entanto, foi no Palmeiras, seu time do coração, que ele alcançou seu maior destaque.

Durante sua passagem pelo clube paulista, o atleta realizou 161 jogos e conquistou vários títulos importantes, incluindo o icônico Campeonato Paulista de 1993, o bicampeonato brasileiro em 1993 e 1994, e o Torneio Rio-São Paulo de 1994.

A causa da morte ainda não foi revelada, mas segundo os familiares, o ex-atleta já estava internado há algum tempo.

Em nota, o Palmeiras lamentou a morte do jogador e expressou apoio aos familiares e amigos. Confira;

"A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente a morte do ídolo Tonhão, aos 55 anos

Bicampeão paulista e brasileiro em 1993 e 1994, Tonhão será sempre lembrado pela garra exibida dentro de campo e pelo amor dedicado à camisa alviverde, com a qual disputou 161 jogos e fez quatro gols.

Prestamos nossas condolências aos familiares e amigos do ex-zagueiro, com quem nos solidarizamos neste momento de imensa tristeza e saudade."

A Federação Paulista de Futebol (FPF), também lamentou a morte do jogador. Veja;

