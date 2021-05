Íbis pode fazer amistoso de pré-temporada contra clube da Inglaterra

O Sheffield Football Club, time que joga o equivalente a oitava divisão do futebol inglês, pode marcar um amistoso de pré-temporada contra o Íbis, mais conhecido como "o pior time do mundo". Os pernambucanos foram sugeridos em uma rede social e, atualmente, lideram a votação para decidir qual será o adversário dos ingleses na partida.

No Twitter do Sheffield FC, o Íbis lidera a votação aberta com cerca de 90% dos votos. O time de Pernambuco estão concorrendo com o Borussia Dortmund (ALE), o Spartak Moscow (RUS) e o VfL Bochun (ALE). A equipe inglesa, que é reconhecida pela Fifa como o "primeiro clube de futebol do mundo", convidará os vencedores da votação para o amistoso na próxima pré-temporada.