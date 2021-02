Humorista encontra suposta ‘oferenda’ para derrotar Flamengo em decisão contra o Inter

Uma repórter de um canal humorístico do Youtube teria encontrado, no último sábado (20), uma suposta “oferenda” com o intuito de prejudicar o Flamengo na partida contra o Internacional, que ocorreu ontem (21), e decidiu o líder do Brasileirão. Independente da crença, o Flamengo venceu por 2 a 1 e ficou a uma vitória de ser bicampeão nacional.

O “trabalho”, atribuído a “torcedores rivais”, foi “descoberto” em uma encruzilhada do bairro de Manaus (AM). Junto aos itens, havia uma lista com os nomes de alguns dos jogadores do Flamengo, incluindo o do volante Willian Arão, que está atuando como zagueiro. Willian fraturou um dos dedos dos pés na última quinta-feira (18) e ficou de fora da partida decisiva.

“Rogério Ceni – o técnico do Flamengo -, Gabi Gol, Willian Arão, Bruno Henrique, Giorgian de Arrascaeta, Éverton Ribeiro e Filipe Luíz não vão fazer nada. Estão amarrados”, disse o bilhete encontrado junto ao material.

Quem abriu o jogo foi o Inter, com um gol do Edenilson, de pênalti. Mas, ainda na etapa inicial, o citado Arrascaeta empatou para o “Fla”. No segundo tempo, o também listado Gabigol virou o jogo, estabelecendo a vitória do time carioca.