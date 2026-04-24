Hulk sinaliza saída do Atlético-MG: 'Quem sabe, quando sair, fale o que precisa ser falado' O atacante aproveitou a zona mista após o confronto para manifestar o seu descontentamento no clube Estadão Conteúdo 24.04.26 10h33 A vitória de 2 a 1 do Atlético-MG sobre o Ceará na noite desta quinta-feira, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, ficou marcada pelo desabafo de um de seus maiores ídolos recentes: Hulk. O atacante aproveitou a zona mista após o confronto para manifestar o seu descontentamento no clube e indicar um fim de ciclo já no meio do ano. Na conversa com os jornalistas, ele disse estar descontente e já vislumbra dar sequência em sua carreira em outro lugar. "Quem sabe, quando eu sair do Galo, pela conversa que tive com quem manda, eu possa sair no meio do ano ou no final. Quem sabe, quando eu sair, eu fale realmente o que precisa ser falado", afirmou em tom enigmático. Apesar do salário em dia, existem pendências financeiras com o time mineiro. No início do ano, quando recebeu proposta para defender o Fluminense, o atleta se desgastou com a diretoria quando surgiram rumores de que ele teria pedido uma rescisão de contrato. No episódio, o camisa 7 disse que se sentiu desrespeitado esportivamente. Sem conseguir embalar no Campeonato Brasileiro e na parte intermediárida da tabela (ocupa a 12ª posição com 14 pontos), o Atlético-MG está longe de viver dias tranquilos. o jogador comentou sobre as cobranças do treinador Eduardo Dominguez na última semana e defendeu os companheiros. "Procuro respeitar todas as partes. A fala do treinador, claro, foi pesada. Mas não sei se foi o que o Barba (apelido do comandante argentino) quis falar. Falta de entrega não é. Se pegar o GPS, nossa carga (de trabalho) é boa e alta", afirmou. Depois de superar o Ceará nesta quinta-feira, o time mineiro agora volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro em busca de uma recuperação na competição. O time, que vem de derrotas para o Santos e o Coritiba, tenta a reabilitação no Nacional neste domingo, diante do vice-líder Flamengo, em Belo Horizonte. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Hulk, Atlético-MG saída COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão 23.04.26 14h44 Preocupação Artilheiro do Remo na Série A, Taliari vira dúvida para o jogo contra o Cruzeiro Atacante deixou o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, com dores na coxa direita e passará por exames 23.04.26 14h02 futebol Remo abre venda de ingressos para duelo contra o Cruzeiro no Baenão, pela Série A; veja valores Equipes se enfrentam no próximo sábado (25), pela 13ª rodada do Brasileirão 23.04.26 12h28 mais esportes Carajás participa do Fórum promovido pelo CBC e difunde o handebol do Pará A equipe, que fomenta a modalidade no estado, cita a importância do evento na construção de um legado voltado ao esporte olímpico brasileiro 23.04.26 11h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES SHAPE Dieta de Cristiano Ronaldo: veja o que o craque come no dia a dia Alimentação saudável, sem açúcar e com refeições frequentes faz parte da rotina de CR7 24.04.26 0h06 Futebol Paysandu precisa vencer para não sair do G8 da Série C Papão depende de resultado positivo contra o Itabaiana ou de combinação favorável para seguir na zona de classificação 23.04.26 20h28 lembrança Ronaldinho Gaúcho brinca com ex-Paysandu em documentário: 'Rindo da cara desse trouxa' Rodrio Alvim, ex-lateral bicolor, é testemunha de "profecia" de R10 lembrada em série documental 24.04.26 9h58 TABU Tabu: Cruzeiro nunca venceu o Remo em solo paraense. Confira o retrospecto! Clube do Remo e Cruzeiro se enfrentam às 18h30, no Estádio Baenão, pela 13ª rodada da Série A 2026 23.04.26 18h55