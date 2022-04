Hulk marca duas vezes e dá vitória ao Atlético-MG sobre o Internacional

Atlético-MG e Internacional fizeram um jogo corrido e disputado neste domingo, 10 de abril, no Mineirão, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. Melhor para o Galo, que conta com a força e o talento de Hulk, autor dos gols da vitória dos mineiros por 2 a 0, levando os primeiros três pontos na competição.



O duelo teve dois momentos: no primeiro, o Atlético pressionando o Inter desde o início do jogo, o que resultou em gol logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Aí entra o segundo desenho da partida, já que a equipe gaúcha se viu obrigada a buscar o resultado. Mas sobressaiu o elenco atleticano, que mostrou sua força e o porque de ser um dos candidatos ao título nacional.

Antonio Mohamed começou com uma escalação de quatro atacantes, mas no etapa final colocou suas peças de meio de campo para articular melhor a parte ofensiva e controlar os avanços colorados.



O início de Brasileiro do Galo mostra que a equipe mineira pode sim pensar no tricampeonato brasileiro, pois o time está mais coeso, firme e com um futebol seguro, difícil de ser batido dentro e fora de seus domínios.





Próximos jogos

Pelo Brasileiro, o Galo volta a campo no domingo, 17 de abril, às 18h, na Arena da Baixada, onde enfrenta o Athletico-PR. O Colorado joga no mesmo dia, também às 18h, contra o Fortaleza, no Beira Rio.



FICHA TÉCNICA DA PARTIDA



ATLÉTICO-MG 2 X 0 INTERNACIONAL

Data: 10 de abril de 2022

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gols: Hulk, aos 10’-1ºT(1-0),Hulk, aos 47’-1ºT(2-0)

Cartões amarelos: Guilherme Arana(ATL), Carlos de Pena(INT), Mercado (INT)

Cartões vermelhos:

Público: 37.531

Renda: R$1.171.590,13

ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)

Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Otávio (Jair, aos 19’-2ºT) e Ademir (Savarino, aos 18’-2ºt); Sasha (Zaracho, aos 12’-2ºT), Hulk e Keno (Vargas, aos 33’-2ºT).

INTERNACIONAL (Técnico: Alexander Medina)

Daniel; Fabricio Bustos, Bruno Méndez (Caio Vidal, aos 43’-2ºT), Kaique Rocha e Liziero (Boschilia, aos 34’-2ºT); Gabriel, Edenilson, Mauricio (Alemão, aos 21’-2ºT) e Taison, Carlos de Pena e Wesley Moraes (Mercado-intervalo)