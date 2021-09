Hulk desperdiça pênalti; Atlético-MG e Palmeiras ficam no empate na semifinal da Libertadores

Em duelo válido pela ida das semifinais da Copa Libertadores da América 2021, Palmeiras e Atlético-MG empataram por 0 a 0 no Allianz Parque. O jogo ficou marcado pelo pênalti perdido no primeiro tempo por Hulk, e o excessivo números de faltas e as poucas chances de gol para ambos times.

A partida decisiva entre essas equipes acontece na próxima terça-feira (28), às 21h30, no Mineirão, com 30% de ocupação do estádio.

No sábado (25), o foco volta a ser no Brasileirão. Às 19h, o Verdão encara o Corinthians na Neo Química Arena. Já o Galo visita o São Paulo, às 21h, no Morumbi.