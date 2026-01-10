Hulk critica diretoria do Atlético-MG: 'Não me coloquei no mercado e não sei o que querem'

Integrantes de torcidas organizadas do Atlético-MG se manifestaram neste sábado em frente à Cidade do Galo. Alvo de interesse do Fluminense, o atacante está no meio de confusão com a direção do clube mineiro e desceu de seu carro para conversar com os torcedores.

"Não fui eu que me coloquei no mercado", afirmou o jogador de 39 anos, que tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2026. Hulk afirmou que tentaram o colocar como "vilão". "Me apresentei na data certa. Não faltei um dia de treino, estou trabalhando. Eu não sei o que querem."

Executivo de futebol do clube, Paulo Bracks afirmou em entrevista coletiva durante a semana que não há interesse na saída de Hulk e que "ninguém está aposentando" o jogador. O atacante afirmou que as informações divulgadas sobre a negociação para uma renovação de contrato não são corretas.

"Disseram que me prometeram a chave do clube, e não procede. Sou muito profissional e sou muito homem. E eles sabem tudo que aconteceu e foi conversado. Eu não vou falar aqui sobre coisas que foram ditas nos bastidores", afirmou Hulk, que chegou ao Atlético no início de 2021 e já disputou 287 jogos pelo clube, com 135 gols.

O Atlético-MG estreia no Campeonato Mineiro neste domingo, às 18h (de Brasília), contra o Betim, na Arena MRV. Com seis títulos seguidos em Minas Gerais, o clube busca o heptacampeonato em 2026.