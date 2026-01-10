Hulk critica diretoria do Atlético-MG: 'Não me coloquei no mercado e não sei o que querem' Estadão Conteúdo 10.01.26 16h22 Integrantes de torcidas organizadas do Atlético-MG se manifestaram neste sábado em frente à Cidade do Galo. Alvo de interesse do Fluminense, o atacante está no meio de confusão com a direção do clube mineiro e desceu de seu carro para conversar com os torcedores. "Não fui eu que me coloquei no mercado", afirmou o jogador de 39 anos, que tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2026. Hulk afirmou que tentaram o colocar como "vilão". "Me apresentei na data certa. Não faltei um dia de treino, estou trabalhando. Eu não sei o que querem." Executivo de futebol do clube, Paulo Bracks afirmou em entrevista coletiva durante a semana que não há interesse na saída de Hulk e que "ninguém está aposentando" o jogador. O atacante afirmou que as informações divulgadas sobre a negociação para uma renovação de contrato não são corretas. "Disseram que me prometeram a chave do clube, e não procede. Sou muito profissional e sou muito homem. E eles sabem tudo que aconteceu e foi conversado. Eu não vou falar aqui sobre coisas que foram ditas nos bastidores", afirmou Hulk, que chegou ao Atlético no início de 2021 e já disputou 287 jogos pelo clube, com 135 gols. O Atlético-MG estreia no Campeonato Mineiro neste domingo, às 18h (de Brasília), contra o Betim, na Arena MRV. Com seis títulos seguidos em Minas Gerais, o clube busca o heptacampeonato em 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Hulk Atlético-MG torcida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03