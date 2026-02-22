Hugo Souza supera Gylmar, prefere evitar protagonismo, mas celebra: 'Em prol do Corinthians' Estadão Conteúdo 22.02.26 23h32 Herói da classificação às semifinais do Campeonato Paulista, Hugo Souzacomemorou mais uma vez em que foi protagonista "em prol do Corinthians". O goleiro defendeu três pênaltis, um no tempo normal e dois na disputa de penalidades, diante da Portuguesa. Isso elevou o número de pênaltis defendidos por Hugo com a camisa do Corinthians para 14. Ele desempatou com Gylmar (11) e assumiu a terceira posição. À frente dele, estão Ronaldo (27) e Cássio (32). "Me isolei como terceiro lugar, em benefício do Corinthians, sempre. Não que eu queira, mas consegui ser protagonista de uma forma que ajuda o clube. Espero que continue crescendo em números, mas sempre em prol do Corinthians", comentou a estatística. "Sempre falo que não tenho vontade nenhuma de ser protagonista. Gosto muito quando os atacantes, os meias são. Eles fazem gol, mudam o resultado. Ajudo a mudar o resultado como posso, defendendo a baliza, dando o meu melhor, minha vida dentro de campo. Hoje foi isso." "Sempre falo que não tenho vontade nenhuma de ser protagonista. Gosto muito quando os atacantes, os meias são. Eles fazem gol, mudam o resultado. Ajudo a mudar o resultado como posso, defendendo a baliza, dando o meu melhor, minha vida dentro de campo. Hoje foi isso." Vitinho, que empatou o jogo aos 47 minutos do segundo tempo, celebrou o primeiro gol com a camisa corintiana. "Falamos muitas vezes sobre meu primeiro gol. Quando se repete muito, fica cansativo. Fui administrando bem minha cabeça para não me pressionar demais. Graças a Deus, foi o dia de hoje. Vamos para casa felizes com essa classificação, e eu vou com esse gol", comemorou. A data base para as semifinais é no domingo, dia 1º de março. O adversário do Corinthians será o Novorizontino, com jogo único em Novo Horizonte. No outro lado, Palmeiras e São Paulo fazem um Choque-Rei, na Arena Barueri. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Hugo Souza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Técnico do Remo avalia vitória contra o Cametá no Parazão e disse estar orgulhoso da equipe Treinador Juan Carlos Osorio citou a oportunidades criadas no jogo, principalmente no primeiro tempo 22.02.26 21h27 futebol Após vitória, técnico do Paysandu valoriza a atuação do time e projeta final contra o Remo Papão venceu o Castanhal por 1 a 0 neste domingo (22) e vai encarar o Leão Azul na decisão do Parazão 22.02.26 20h49 Re-Pa na final Na Curuzu, Paysandu vence o Castanhal e garante vaga na final do Parazão Com gol de ítalo, o Papão vai para a decisão contra o Remo em busca do 51º título 22.02.26 19h38 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo volta a encarar o Internacional-RS em Belém após quase dez anos; relembre Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, no antigo Mangueirão. 22.02.26 9h00 BRASILEIRÃO Remo leva gol no último lance e fica no empate com o Atlético-MG Leão ficou no 3 a 3 com o Galo, em duelo válido pela quarta rodada Brasileirão, deixando em Belo Horizonte a sensação de que o resultado poderia ter sido ainda maior. 11.02.26 22h08 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, lateral encerra a carreira de jogador após 16 anos O lateral-esquerdo Bruno Collaço informou em sua rede social que pendurou as chuteiras 11.08.25 20h48