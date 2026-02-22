Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Hugo Souza supera Gylmar, prefere evitar protagonismo, mas celebra: 'Em prol do Corinthians'

Estadão Conteúdo

Herói da classificação às semifinais do Campeonato Paulista, Hugo Souzacomemorou mais uma vez em que foi protagonista "em prol do Corinthians". O goleiro defendeu três pênaltis, um no tempo normal e dois na disputa de penalidades, diante da Portuguesa.

Isso elevou o número de pênaltis defendidos por Hugo com a camisa do Corinthians para 14. Ele desempatou com Gylmar (11) e assumiu a terceira posição. À frente dele, estão Ronaldo (27) e Cássio (32).

"Me isolei como terceiro lugar, em benefício do Corinthians, sempre. Não que eu queira, mas consegui ser protagonista de uma forma que ajuda o clube. Espero que continue crescendo em números, mas sempre em prol do Corinthians", comentou a estatística.

"Sempre falo que não tenho vontade nenhuma de ser protagonista. Gosto muito quando os atacantes, os meias são. Eles fazem gol, mudam o resultado. Ajudo a mudar o resultado como posso, defendendo a baliza, dando o meu melhor, minha vida dentro de campo. Hoje foi isso."

"Sempre falo que não tenho vontade nenhuma de ser protagonista. Gosto muito quando os atacantes, os meias são. Eles fazem gol, mudam o resultado. Ajudo a mudar o resultado como posso, defendendo a baliza, dando o meu melhor, minha vida dentro de campo. Hoje foi isso."

Vitinho, que empatou o jogo aos 47 minutos do segundo tempo, celebrou o primeiro gol com a camisa corintiana. "Falamos muitas vezes sobre meu primeiro gol. Quando se repete muito, fica cansativo. Fui administrando bem minha cabeça para não me pressionar demais. Graças a Deus, foi o dia de hoje. Vamos para casa felizes com essa classificação, e eu vou com esse gol", comemorou.

A data base para as semifinais é no domingo, dia 1º de março. O adversário do Corinthians será o Novorizontino, com jogo único em Novo Horizonte. No outro lado, Palmeiras e São Paulo fazem um Choque-Rei, na Arena Barueri.

