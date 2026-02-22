Hugo Souza supera Gylmar, prefere evitar protagonismo, mas celebra: 'Em prol do Corinthians'

Herói da classificação às semifinais do Campeonato Paulista, Hugo Souzacomemorou mais uma vez em que foi protagonista "em prol do Corinthians". O goleiro defendeu três pênaltis, um no tempo normal e dois na disputa de penalidades, diante da Portuguesa.

Isso elevou o número de pênaltis defendidos por Hugo com a camisa do Corinthians para 14. Ele desempatou com Gylmar (11) e assumiu a terceira posição. À frente dele, estão Ronaldo (27) e Cássio (32).

"Me isolei como terceiro lugar, em benefício do Corinthians, sempre. Não que eu queira, mas consegui ser protagonista de uma forma que ajuda o clube. Espero que continue crescendo em números, mas sempre em prol do Corinthians", comentou a estatística.

"Sempre falo que não tenho vontade nenhuma de ser protagonista. Gosto muito quando os atacantes, os meias são. Eles fazem gol, mudam o resultado. Ajudo a mudar o resultado como posso, defendendo a baliza, dando o meu melhor, minha vida dentro de campo. Hoje foi isso."

Vitinho, que empatou o jogo aos 47 minutos do segundo tempo, celebrou o primeiro gol com a camisa corintiana. "Falamos muitas vezes sobre meu primeiro gol. Quando se repete muito, fica cansativo. Fui administrando bem minha cabeça para não me pressionar demais. Graças a Deus, foi o dia de hoje. Vamos para casa felizes com essa classificação, e eu vou com esse gol", comemorou.

A data base para as semifinais é no domingo, dia 1º de março. O adversário do Corinthians será o Novorizontino, com jogo único em Novo Horizonte. No outro lado, Palmeiras e São Paulo fazem um Choque-Rei, na Arena Barueri.