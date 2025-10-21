Hugo Souza sofre lesão no ombro e pode desfalcar Corinthians diante do Vitória em Salvador

Hugo Souza poderá desfalcar o time do Corinthians nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. O goleiro foi submetido a exames nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, quando foi constatada uma luxação no ombro esquerdo.

Hugo Souza será reavaliado nesta quarta-feira e se não tiver condições de atuar deverá ficar de fora do jogo com o Vitória, sábado, às 16 horas, no Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 30ª rodada.

O goleiro corintiano sofreu a lesão no último lance do jogo com o Atlético-MG, sábado, quando o time de Parque São Jorge venceu por 1 a 0, gol de Maycon.

O Corinthians é o 11º colocado no Brasileirão, com 36 pontos, e ainda luta para fugir das últimas colocações. A equipe soma nove vitórias, nove empates e 11 derrotas na competição nacional.