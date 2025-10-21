Hugo Souza sofre lesão no ombro e pode desfalcar Corinthians diante do Vitória em Salvador Estadão Conteúdo 21.10.25 21h47 Hugo Souza poderá desfalcar o time do Corinthians nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. O goleiro foi submetido a exames nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava, quando foi constatada uma luxação no ombro esquerdo. Hugo Souza será reavaliado nesta quarta-feira e se não tiver condições de atuar deverá ficar de fora do jogo com o Vitória, sábado, às 16 horas, no Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 30ª rodada. O goleiro corintiano sofreu a lesão no último lance do jogo com o Atlético-MG, sábado, quando o time de Parque São Jorge venceu por 1 a 0, gol de Maycon. O Corinthians é o 11º colocado no Brasileirão, com 36 pontos, e ainda luta para fugir das últimas colocações. A equipe soma nove vitórias, nove empates e 11 derrotas na competição nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians. Hugo Souza. lesão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto! Leão venceu dois dos sete confrontos contra o Dourado, mas a virada de 2015, na final da Copa Verde, ainda marca o torcedor azulino 21.10.25 18h11 série b Em cinco jogos, Guto Ferreira já tem o mesmo número de vitórias que o Paysandu na Série B Azulinos vivem a melhor fase do campeonato, enquanto bicolores seguem afundados na lanterna 21.10.25 17h26 Futebol Após ano dramático, presidente quer que Paysandu se torne SAF: 'modelo de gestão não dá mais certo' Roger Aguilera revelou que a SAF do clube foi estimada em R$ 300 milhões e destacou que o modelo prevê participação de investidores 21.10.25 12h34 Mais esportes Remo conquista o 1º turno do Campeonato Paraense de Futsal Sub-16 Time azulino venceu a AP na decisão e está classificado para a fase final 21.10.25 12h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00 Futebol Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros 20.10.25 12h33 PAYSANDU Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020 21.10.25 12h20 Alô Série C UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. 21.10.25 10h11