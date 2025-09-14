Hugo Calderano é dominado pelo número 2 do mundo e fica com o vice no WTT de Macau Apesar do revés, Calderano mantém a excelente sequência na temporada Estadão Conteúdo 14.09.25 10h13 Hugo Calderano (Divulgação/ WTT) Hugo Calderano disputou sua milésima partida internacional em simples neste domingo e não conseguiu superar o chinês Wang Chuqin, ficando com o vice-campeonato do WTT de Macau, na China. O brasileiro foi derrotado por 4 sets a 0, com parciais de 11/9, 11/7, 11/9 e 11/4, em 36 minutos de jogo. Apesar do revés, Calderano mantém a excelente sequência na temporada. O brasileiro começou a competição na quarta colocação do ranking mundial e, ao chegar à decisão, conseguiu subir para a terceira posição. Um dos melhores mesatenistas da atualidade, Wang Chuqin mostrou consistência e controle durante toda a partida. Aproveitou bem o saque, chegou confiante à terceira bola nos momentos decisivos e manteve ritmo intenso, dando poucas oportunidades a Calderano. O brasileiro tentou reagir, principalmente quando tinha o serviço, mas encontrou um adversário muito sólido, que explorou terceiras bolas e finalizações rápidas rente à rede. No terceiro set, por exemplo, conseguiu equilibrar a parcial e chegar a 10 a 9, mas Wang fechou o ponto decisivo com uma finalização precisa, mostrando confiança nos momentos-chave. Calderano ainda buscou variar a velocidade e a colocação da bola, mas não conseguiu quebrar a resistência do chinês, que manteve o controle total da partida. O resultado confirma a força de Wang Chuqin, número 2 do mundo, que amplia o domínio sobre Calderano, quarto colocado, em confrontos recentes. Os dois já se enfrentaram sete vezes, com o brasileiro vencendo apenas duas partidas. Desde abril, Calderano conquistou quatro títulos em seis torneios disputados - incluindo a Copa do Mundo, o WTT Star Contender Ljubljana, o WTT Contender Buenos Aires e o WTT Star Contender Foz do Iguaçu - e soma 30 vitórias em 32 jogos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis de mesa WTT de Macau Hugo Calderano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Dia do Árbitro: profissionais no Pará enfrentam vida dupla e buscam reconhecimento Sem remuneração suficiente para viver apenas da arbitragem, árbitros paraenses dividem rotina entre salas de aula, quadras e campos. 14.09.25 8h00 Carlos Ferreira O futebol cobra respeito dos mal educados 14.09.25 8h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 mma UFC: paraense Amanda Lemos perde para norte-americana e se distancia de nova disputa pelo cinturão Lutadora perdeu por decisão dos juízes após três rounds intensos 13.09.25 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 14.09.25 7h00 Futebol Remo adota rígido protocolo de nutrição esportiva como pilar de preparação na Série B Com protocolos individualizados, o Leão Azul aposta na nutrição para manter desempenho e reduzir riscos de lesão 14.09.25 7h30 Futebol Dia do Árbitro: profissionais no Pará enfrentam vida dupla e buscam reconhecimento Sem remuneração suficiente para viver apenas da arbitragem, árbitros paraenses dividem rotina entre salas de aula, quadras e campos. 14.09.25 8h00