Hugo Calderano assume melhor lugar no ranking mundial de tênis de mesa: 'Temporada incrível' A marca reforça o protagonismo de Calderano e o coloca como o maior nome da história da modalidade nas Américas. Estadão Conteúdo 09.02.26 16h18 Ele conquistou título inédito ao bater o nº 1 do ranking (foto WANG Zhao / AFP) O mesa-tenista Hugo Calderano vive um momento realmente especial em sua carreira. Nesta segunda-feira, ele alcançou o segundo lugar do ranking mundial da ITTF (Federação Internacional de Tênis de mesa). Para se ter uma ideia do tamanho do feito, este é o melhor ranqueamento já alcançado por um jogador de fora da Ásia ou da Europa. Terceiro colocado nesta relação, o brasileiro de 29 anos ganhou uma posição na atualização semanal da ITTF. Ele deixou para trás o chinês Lin Shidong e agora está na perseguição ao líder (também chinês) Wang Chuqin. "É um grande orgulho para mim levar o Brasil a mais um lugar inédito na história do tênis de mesa. Esse feito é fruto de uma temporada incrível, a melhor da minha carreira até aqui. O ano está só começando e espero alcançar outros grandes resultados", comentou Hugo. O feito carrega peso simbólico. Pela primeira vez, um atleta fora do eixo tradicional do tênis de mesa (historicamente dominado por países da Ásia e da Europa) ocupa o Top-2 do mundo. O seu bom momento na carreira tem uma relação com uma sequência impressionante de conquistas. Na semana passada, o brasileiro foi campeão da ITTF Americas Cup, título conquistado de forma inédita e que reforçou sua hegemonia continental. O triunfo se soma a uma temporada 2025 marcada pelo título da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, em Macau, onde superou adversários da elite mundial. Além disso, Hugo levantou troféus em etapas do WTT Star Contender e manteve regularidade ao longo do calendário internacional, acumulando pontos decisivos para alcançar a atual posição no ranking.