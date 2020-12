Honda fica apenas no banco em um jogo do Botafogo pela primeira vez em 2020

Keisuke Honda não sabia o que era passar um jogo inteiro no banco... Ainda. O japonês não foi envolvido em uma partida do Botafogo pela primeira vez desde que chegou ao Brasil. Isto aconteceu nesta quarta-feira, na goleada sofrida diante do São Paulo, no Morumbi, em jogo adiado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes, o japonês havia sido relacionado 25 vezes e entrado em campo em todas as oportunidades - seja como titular ou reserva. Contra o Tricolor, não foi envolvido na história do jogo por opção técnica de Felipe Lucena, auxiliar de Eduardo Barroca.

– Não vou individualizar escolhas. Conversamos durante a semana com o Barroca e toda a comissão técnica. Era uma estratégia para essa partida, mas contamos com ele (Honda), assim como todos são importantes para a gente – explicou Lucena, após a partida.

Na temporada, o camisa 4 entrou no decorrer das partidas em três oportunidades, começando também do banco de reservas. Honda também deixou de ser relacionado de alguns duelos por desgaste físico, dado o calendário cheio do futebol brasileiro.

O Botafogo volta aos gramados no próximo sábado para enfrentar o Internacional às 19h, no Estádio Nilton Santos, pela 25ª rodada. Sem problemas musculares, o japonês treinará normalmente durante a semana e é opção para Eduardo Barroca visando o duelo.