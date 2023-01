Homem fica com rosto desfigurado e vence disputa de tapa na cara; vídeo

Um vídeo de uma competição de tapa na cara viralizou nas redes sociais na última segunda-feira (16). No trecho publicado da filmagem, que deixou muitos internautas em choque, o campeão da disputa, Sorin Comșa, aparece com o rosto inchado e com hematomas após enfrentar Alecs Alex, seu adversário na competição.

A RXF MMA, empresa responsável pelo torneio, parabenizou o atleta com uma publicação nas redes sociais. A premiação foi de 5 mil euros, o que equivale a cerca de 27,5 mil reais.

“Depois de 10 rodadas das finais e uma resistência de ferro durante toda a competição, ele conseguiu derrotar @alecs_mma e ganhar o grande prêmio de 5.000 euros. Parabéns, @scomsa”, escreveu a página.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)