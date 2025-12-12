Herói da vitória do Vasco, Vegetti exalta clube: 'Quero defender sempre essa camisa' Estadão Conteúdo 12.12.25 9h27 Ele saiu do banco de reservas para ser alçado ao posto de herói na virada do Vasco sobre o Fluminense na vitória de 2 a 1 na noite desta quinta-feira, no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Emocionado e atualmente na condição de coadjuvante, o argentino Veggeti fez um desabafo à beira do gramado. "Eu sou um lutador e quero defender essa camisa da melhor maneira. Luto muito pelo Vasco. Estou em um momento difícil, não estou jogando muito, mas para mim, o clube vai vir sempre em primeiro lugar", afirmou o jogador que desempatou a partida em bela cabeçada quando o clássico já se encaminhava para o seu final no Maracanã. Substituído ainda no primeiro na goleada sofrida para o Atlético-MG por 5 a 0, na última rodada do Campeonato Brasileiro, em função da expulsão do volante Hugo Moura, o atacante argentino comentou a reação intempestiva que teve quando deixou o campo em Belo Horizonte. "Tivemos uma expulsão e tive que sair depois de voltar a jogar. Não foi uma reação contra alguém. É que eu estava chateado com a situação. Ficou feio para fora, mas aqui dentro está tudo bem. Aquilo foi coisa de momento". O gol anotado diante do Fluminense não valeu apenas a vitória para o Vasco, mas representou a vocação artilheira que o argentino de 37 anos ainda mantém em dia. Ao balançar a rede do goleiro Fábio, ele chegou aos 27 gols no ano, ultrapassou o cruzeirense Kaio Jorge e tornou-se o artilheiro da temporada 2025. Focado em levar o Vasco à final da Copa do Brasil, o atacante disse o que a equipe cruzmaltina tem de fazer para o clássico de volta contra o Fluminense no domingo, que define uma vaga na decisão do torneio eliminatório nacional. "Precisamos acreditar. Sabemos que só ganhamos um jogo e ainda não chegamos onde queremos estar, que é a final. Vamos manter o foco para a próxima partida", comentou o centroavante que deixou o gramado exaltado pela torcida vascaína. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Vasco Vegetti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h48 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26