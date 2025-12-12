Capa Jornal Amazônia
Herói da vitória do Vasco, Vegetti exalta clube: 'Quero defender sempre essa camisa'

Estadão Conteúdo

Ele saiu do banco de reservas para ser alçado ao posto de herói na virada do Vasco sobre o Fluminense na vitória de 2 a 1 na noite desta quinta-feira, no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Emocionado e atualmente na condição de coadjuvante, o argentino Veggeti fez um desabafo à beira do gramado.

"Eu sou um lutador e quero defender essa camisa da melhor maneira. Luto muito pelo Vasco. Estou em um momento difícil, não estou jogando muito, mas para mim, o clube vai vir sempre em primeiro lugar", afirmou o jogador que desempatou a partida em bela cabeçada quando o clássico já se encaminhava para o seu final no Maracanã.

Substituído ainda no primeiro na goleada sofrida para o Atlético-MG por 5 a 0, na última rodada do Campeonato Brasileiro, em função da expulsão do volante Hugo Moura, o atacante argentino comentou a reação intempestiva que teve quando deixou o campo em Belo Horizonte.

"Tivemos uma expulsão e tive que sair depois de voltar a jogar. Não foi uma reação contra alguém. É que eu estava chateado com a situação. Ficou feio para fora, mas aqui dentro está tudo bem. Aquilo foi coisa de momento".

O gol anotado diante do Fluminense não valeu apenas a vitória para o Vasco, mas representou a vocação artilheira que o argentino de 37 anos ainda mantém em dia. Ao balançar a rede do goleiro Fábio, ele chegou aos 27 gols no ano, ultrapassou o cruzeirense Kaio Jorge e tornou-se o artilheiro da temporada 2025.

Focado em levar o Vasco à final da Copa do Brasil, o atacante disse o que a equipe cruzmaltina tem de fazer para o clássico de volta contra o Fluminense no domingo, que define uma vaga na decisão do torneio eliminatório nacional.

"Precisamos acreditar. Sabemos que só ganhamos um jogo e ainda não chegamos onde queremos estar, que é a final. Vamos manter o foco para a próxima partida", comentou o centroavante que deixou o gramado exaltado pela torcida vascaína.

Esportes
