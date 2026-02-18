Henry se solidariza com Vini Jr. e ironiza rival: 'Cobriu o nariz com resfriado?' O astro lembrou que também sofreu bastante com o racismo nos gramados Estadão Conteúdo 18.02.26 9h23 Comentarista da CBS Sports, que acompanhava os jogos desta terça-feira da Champions League, incluindo Benfica x Real Madrid, o ex-atacante francês Thierry Henry saiu em defesa de Vinícius Júnior, reprovou o racismo de Prestianni e ainda reclamou da postura do técnico José Mourinho, que tentou desviar o foco do grave problema causado por um jogador de sua equipe. "Eu me identifico com o que o Vini Jr. está passando e sou solidário a ele. Aconteceu comigo tantas vezes, conversei sobre isso tantas vezes depois dos jogos", disse Henry, ao começar sua defesa ao brasileiro. O astro lembrou que também sofrer bastante com o racismo nos gramados. "Já fui acusado de procurar desculpas depois dos jogos quando isso aconteceu comigo. Às vezes você se sente sozinho porque é a sua palavra contra a dele. E como não sabemos o que Prestianni disse, já que ele foi muito 'corajoso', ele cobriu a boca com a camisa para garantir que não víssemos o que ele disse, então você já parece suspeito, porque não queria que as pessoas vissem ou lessem o que você disse. Então, a reação de Vini Jr. me indica que algo de errado aconteceu." Na visão do ex-jogador, o brasileiro vai acabar sofrendo represálias já que dificilmente o oponente admitirá o erro. "Vini pode contar a versão dele da história, e tenho certeza de que Prestianni não vai nos dizer o que realmente disse, porque eu vi Mbappé confrontando-o e ele disse a Kylian: 'Eu não disse nada'. Bem, você deve ter dito alguma coisa, no mínimo", afirmou. A defesa de Mbappé ainda em campo, com companheiros também dando apoio, é algo que Henry gostaria de ter recebido em sua época de jogador. "Às vezes você se sente sozinho, não sabe mais o que fazer, porque eu já estive nessa situação, o Vini já esteve nessa situação, e muitos outros jogadores também. Eu já estive lá (jogando), o árbitro também me disse que não podia fazer nada a respeito, e como você pode ver, eles não puderam fazer nada." O comentarista ainda ironizou a defesa de Prestianni. "Vamos ver quão grande homem Prestianni é, diga-nos o que você disse, você deve ter dito alguma coisa porque não pode ir dizer ao Mbappé depois que 'eu não disse nada'. Como assim você não disse nada? Estava tapando o nariz porque está com um resfriado?", questionou, irritado. Henry disse não se importar se a comemoração de Vini Jr. foi provocativa, por vezes cobrou uma explicação sincera do argentino, e ainda comentou sobre a defesa de José Mourinho a seu atleta. O comandante justificou ao brasileiro que ele tinha de ir para os ombros dos companheiros após ter feito aquele golaço e não "dançar" na frente da torcida portuguesa que o vaiava o tempo todo. "Não me importo (com a defesa do treinador). Eu queria saber o que o jogador dele disse. Ele desviou o assunto para falarmos de outra coisa, ele é muito bom nisso." 