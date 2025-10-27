Henrique Marques conquista Mundial de Taekwondo após quase se aposentar por problema no coração

O Brasil continua fazendo bonito no Mundial de Taekwondo disputado em Wuxi, na China. Depois de Maria Clara Pacheco confirmar seu favoritismo - entrou na competição como líder do ranking - foi a vez de Henrique Marques garantir a inédita medalha de ouro. O brasileiro superou o representante local Qizhang Xiang na decisão da categoria até 80kg, por dois rounds a zero, com 2 a 1 e 0 a 0 (aplicando mais golpes que não somaram pontos) e se tornar o primeiro homem do País a ganhar a competição.

Antes da atual edição do Mundial, o Brasil tinha somente um ouro, com Natália Falavigna, em 2005. Maria Clara Pacheco fez bonito na sexta-feira e inspirou os compatriotas a se destacarem na competição.

"Muito feliz com essa conquista e com o meu desempenho em quadra, muito feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida. Saímos campeões aqui e tudo isso é graças a muito trabalho. Esse foi o primeiro passo e, se Deus quiser, lá em Los Angeles-2028 (Olimpíada) a gente vai ser campeão também", comemorou Henrique Marques ao SporTV após o título.

A conquista de Henrique Marques é uma vitória da superação e persistência. Em 2023, aos 19 anos, o atleta foi diagnosticado com um problema raro no coração (grave arritmia cardíaca que acelerava seus batimentos) e quase se aposentou das lutas. Após cirurgia, voltou aos treinos e mostrou nesta segunda-feira que não era considerado um fenômeno brasileiro no taekwondo por acaso.

Foram cinco lutas do carioca de Itaboraí em Wuxi até a decisão contra o representante da casa. Henrique Marques esteve no Mundial 'bancado' pela Confederação Brasileira de Taekwondo, que o definiu no Mundial em detrimento a Maicon Siqueira.

O Brasil volta às lutas nesta terça-feira em Wuxi, com João Vitor Diniz na categoria até 68kg e com Milena Titoneli representando o País até 67kg. Como estão entre os cabeças de chave no Campeonato Mundial, ambos entram de bye e só lutam pela segunda rodada.