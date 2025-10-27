Henrique Marques conquista Mundial de Taekwondo após quase se aposentar por problema no coração Estadão Conteúdo 27.10.25 10h33 O Brasil continua fazendo bonito no Mundial de Taekwondo disputado em Wuxi, na China. Depois de Maria Clara Pacheco confirmar seu favoritismo - entrou na competição como líder do ranking - foi a vez de Henrique Marques garantir a inédita medalha de ouro. O brasileiro superou o representante local Qizhang Xiang na decisão da categoria até 80kg, por dois rounds a zero, com 2 a 1 e 0 a 0 (aplicando mais golpes que não somaram pontos) e se tornar o primeiro homem do País a ganhar a competição. Antes da atual edição do Mundial, o Brasil tinha somente um ouro, com Natália Falavigna, em 2005. Maria Clara Pacheco fez bonito na sexta-feira e inspirou os compatriotas a se destacarem na competição. "Muito feliz com essa conquista e com o meu desempenho em quadra, muito feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida. Saímos campeões aqui e tudo isso é graças a muito trabalho. Esse foi o primeiro passo e, se Deus quiser, lá em Los Angeles-2028 (Olimpíada) a gente vai ser campeão também", comemorou Henrique Marques ao SporTV após o título. A conquista de Henrique Marques é uma vitória da superação e persistência. Em 2023, aos 19 anos, o atleta foi diagnosticado com um problema raro no coração (grave arritmia cardíaca que acelerava seus batimentos) e quase se aposentou das lutas. Após cirurgia, voltou aos treinos e mostrou nesta segunda-feira que não era considerado um fenômeno brasileiro no taekwondo por acaso. Foram cinco lutas do carioca de Itaboraí em Wuxi até a decisão contra o representante da casa. Henrique Marques esteve no Mundial 'bancado' pela Confederação Brasileira de Taekwondo, que o definiu no Mundial em detrimento a Maicon Siqueira. O Brasil volta às lutas nesta terça-feira em Wuxi, com João Vitor Diniz na categoria até 68kg e com Milena Titoneli representando o País até 67kg. Como estão entre os cabeças de chave no Campeonato Mundial, ambos entram de bye e só lutam pela segunda rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Taekwondo Campeonato Mundial Henrique Marques COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Em um mês, técnico do Remo possui mais vitórias que o Paysandu em toda a Série B Técnico Guto Ferreira comandou o Remo pela primeira vez em 28 de setembro e já conseguiu mais triunfos que o Paysandu em toda a competição 27.10.25 11h22 Será que volta? Médico do Remo diz que Rangel pode voltar a jogar ainda neste campeonato: 'Grandes possibilidades' Arqueiro azulino sofreu uma lesão no menisco medial e passou por cirurgia para corrigir o problema 27.10.25 10h15 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 Futebol Lanterna da Série B, Paysandu soma o maior número de derrotas no campeonato Com a derrota para o Avaí-SC no último sábado (25), o rebaixamento pode ocorrer na próxima rodada 26.10.25 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? Vencer a Chape será fundamental para o acesso à elite do futebol brasileiro 26.10.25 14h04 Futebol Remo pode ter desfalque importante no meio-campo contra a Chapecoense-SC Time azulino se prepara para encarar a Chape em casa e tenta recuperar jogadores 27.10.25 9h09 ALFINETADA Antes mesmo do apito final, lateral do Remo provoca o Paysandu nas redes sociais Sávio publicou emojis de risadas enquanto o Papão perdia por 2 a 0 na Curuzu 25.10.25 19h57 JOGOU A TOALHA? Após derrota, Márcio Fernandes diz que Paysandu precisa começar a planejar 2026 O treinador reconheceu que a queda é praticamente irreversível e criticou a falta de organização do clube, afirmando que a “ruína” do time começou no fim do ano passado 25.10.25 21h37