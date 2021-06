Cria da base do Remo, atacante Hélio Borges é apresentado no Ceará e elogia elenco

Sem vencer nos últimos cinco jogos, o Ceará volta a campo neste fim de semana pelo Brasileirão para encarar o Internacional, adversário que também vive um momento complicado na temporada.

Para o jogo na Arena Castelão, uma das novidades do técnico Guto Ferreira é o atacante Hélio Borges, que foi apresentado na última sexta-feira.

Contratado por empréstimo junto ao Azuriz-PR, o centroavante participou do jogo contra o Bahia no meio de semana e espera contribuir com seus companheiros ao longo da campanha no Brasileirão.

‘Fui muito bem recebido aqui e estou bastante motivado para os objetivos do clube. Por onde passei, nunca faltou entrega da minha parte e aqui não será diferente. Chego para somar e ajudar os meus companheiros. Quero construir uma trajetória muito feliz aqui. Sonho em fazer história no Ceará’, afirmou Hélio.