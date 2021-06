Havan anuncia patrocínio da Copa América 2021

A Havan irá patrocinar a transmissão da Copa América 2021. A varejista e o SBT, responsável pelos direitos de transmissão dos jogos, confirmaram a parceria nesta quinta-feira, 10 de junho. A Copa América inicia neste domingo, 13 de junho e segue até 10 de julho, quando está prevista a final, no Maracanã.

A seleção brasileira estreia na competição contra a Venezuela, neste domingo, em Brasília, no estádio Mané Garrincha, às 18 horas. No mesmo dia, às 21 horas, Colômbia e Equador duelam na Arena Pantanal, em Cuiabá. No dia seguinte, 14, a Argentina joga contra o Chile, no Engenhão, às 18 horas. Na sequência, às 21 horas, Paraguai e Bolívia jogam em Goiânia.

A Copa América é o principal torneio entre as seleções da América do Sul. Será a 47ª edição do torneio e o Brasil já sediou a competição 5 vezes. Além disso, a seleção brasileira já ergueu a taça de campeã em 9 edições. Neste ano, participam 10 seleções, divididas em dois grupos: Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai estão no Grupo A. Já o Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela formam o Grupo B.

O dono da Havan, Luciano Hang, afirma que está muito feliz em se unir ao SBT para a transmissão da Copa América 2021. “Tenho certeza que será uma competição que irá alegrar toda a população brasileira. Nós temos um slogan na Havan de que “Patrocinar é acreditar” e a Havan acredita no SBT e no Brasil. Estamos todos juntos torcendo pela nossa seleção e pelo sucesso desta competição”.