Harden decide na prorrogação contra os Raptors e põe Clippers na zona de classificação Estadão Conteúdo 17.01.26 9h18 Após um início desastroso de temporada, com seis vitórias em 27 jogos, o Los Angeles Clippers, dos astros James Harden e Kawhi Leonard, mostrou seu poder de reação e já está na zona de classificação ao "play-in" dos playoffs da NBA. Harden conduziu a franquia da Califórnia à quinta vitória consecutiva, a 12º nas últimas 14 partidas, nesta sexta-feira, ao anotar na prorrogação 8 dos seus 31 pontos na partida com o Toronto Raptors, no Canadá, e liderar os visitantes no triunfo por 121 a 117. O armador de 36 anos também contribuiu com dez rebotes e terminou a partida com um "double-double", assim como o companheiro Ivica Zubac (16 pontos e 14 rebotes). Jordan Miller marcou 19 pontos, enquanto Kawhi Leonard, que liderou os Raptors ao seu único título da NBA, em 2019, ficou fora do reencontro com o ex-time devido a uma entorse no tornozelo direito. Comandados por Scottie Barnes, que terminou com 24 pontos, os Raptors lideravam por 109 a 101 restando pouco mais de três minutos para o término do tempo regulamentar, mas errou seis arremessos seguidos, permitindo que Harden anotasse oito pontos seguidos e forçasse a prorrogação. O astro dos Clippers fez a diferença na prorrogação, com mais oito pontos, e decidiu em favor de sua equipe. KEVIN DURANT FAZ 39 PONTOS, SUA MELHOR MARCA NA TEMPORADA, E LEVA OS ROCKETS À VITÓRIA Em Houston, Kevin Durant marcou 39 pontos e converteu seis cestas de três pontos, sua melhor marca na temporada, liderando o Houston Rockets à vitória por 110 a 105 sobre o Minnesota Timberwolves. Alperen Sengun contribuiu com 25 pontos e 14 rebotes, ajudando os Rockets a se recuperarem da dura derrota para o Oklahoma City Thunder na noite de quinta-feira. Pelos Timberwolves, Julius Randle marcou 39 pontos, também sua melhor marca na temporada, mas sem a parceria do lesionado Anthony Edwards não conseguiu manter o ritmo da equipe visitante, que converteu apenas 20 lances livres de 35 - Rudy Gobert acertou 2 de 10, desperdiçando três quando o Minnesota ficou perto de igualar o placar no último quarto. Em Sacramento, na Califórnia, Domantas Sabonis retornou ao Sacramento Kings após 27 partidas ausente e marcou 13 pontos para ajudar sua equipe a derrotar o Washington Wizards por 128 a 115. Foi a quarta vitória seguida da equipe da Califórnia, que deixou a lanterna da Conferência Oeste para o New Orleans Pelicans. Sabonis retornou após perder 27 jogos devido a uma ruptura parcial do menisco no joelho esquerdo. O ala-pivô, três vezes All-Star, entrou em quadra pouco antes do fim do primeiro tempo e também pegou sete rebotes e deu cinco assistências. O destaque dos Kings, porém, foi Russell Westbrook, com 26 pontos. Dennis Schroder também retornou aos Kings após cumprir uma suspensão de três jogos por confrontar a estrela dos Lakers, Luka Doncic, depois de uma partida em Los Angeles. O alemão fez 15 pontos e cinco assistências. Recém-chegado ao Washington Wizards, que sofreu sua quinta derrota consecutiva, Trae Young está afastado devido a lesões no joelho e no quadríceps. Ele será reavaliado em fevereiro. Confira os resultados dos jogos da noite desta sexta-feira da NBA: Indiana Pacers 127 x 119 New Orleans Pelicans Philadelphia 76ers 115 x 117 Cleveland Cavaliers Brooklyn Nets 112 x 109 Chicago Bulls Toronto Raptors 117 x 121 Los Angeles Clippers Houston Rockets 110 x 105 Minnesota Timberwolves Sacramento Kings 128 x 115 Washington Wizards Acompanhe as partidas deste sábado na NBA: Dallas Mavericks x Utah Jazz Atlanta Hawks x Boston Celtics Detroit Pistons x Indiana Pacers New York Knicks x Phoenix Suns San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves Miami Heat x Oklahoma City Thunder Golden State Warriors x Charlotte Hornets Denver Nuggets x Washington Wizards Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Clippers Raptors Rockets Timberwolves Harden Durant COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. 