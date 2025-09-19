Hamilton supera McLaren no 2º treino livre do GP do Azerbaijão de F-1; Bortoleto é o 15º

A Ferrari comandou o segundo treino livre desta manhã, em Baku, e viu Lewis Hamilton finalizar a sessão para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 como o mais veloz, com o tempo de 1min41s293. O seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, veio na cola e George Russell, da Mercedes, foi o terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto figurou em 15º.

O treino contou com uma disputa particular dos dois ferraristas pelo posto de mais veloz. Charles Leclerc liderou por boa parte, mas com uma volta sensacional, Hamilton conseguiu superar a marca do companheiro e finalizar na primeira colocação.

A Mercedes foi outro destaque da atividade ao obter o terceiro e o quarto lugares, à frente de Bearman (5º) e Verstappen (6º). Já Bortoleto não melhorou o seu tempo mesmo com a troca do jogo de pneus e fez um treino apenas regular e terminou em 15º.

MCLAREN FAZ DOBRADINHA E NORRIS LIDERA O 1º TREINO LIVRE A primeira atividade desta sexta-feira no circuito de rua de Baku, para o GP do Azerbaijão teve a McLaren com protagonista. A equipe emplacou uma dobradinha com Lando Norris em primeiro, com o tempo de 1min42s704, e Oscar Piastri logo atrás. Charles Leclerc, da Ferrari, terminou no terceiro posto. Gabriel Bortoleto foi o 14º.

O treino contou com uma interrupção de cerca de 25 minutos por causa de um pedaço de borracha que ficou preso embaixo da zebra na curva 16 atrapalhando o andamento da movimentação. A paralisação complicou o cronograma das equipes. Bortoleto fez o 16º tempo na primeira tentativa e depois ganhou duas posições na segunda tomada de tempo.

Os pilotos voltam à pista neste sábado para o terceiro treino livre e, depois, para a definição do grid para a disputa do GP do Azerbaijão, que acontece neste domingo, às às 8h (horário de Brasília).

Confira o resultado do 2º treino livre do GP do GP do Azerbaijão:

1º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min41s293 2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min411s367 3º - George Russell (ING/Mercedes), 1min41s770 4º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min41s779 5º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min41s891 6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min41s902 7º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min41s989 8º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min42s167 9º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min42s177 10º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min42s199 11º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min42s255 12º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min42s295 13º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min42s443 14º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min42s444 15º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min42s561 16º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min42s674 17º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min42s771 18º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min42s820 19º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min42s967 20º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min43s322