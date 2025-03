Hamilton e Leclerc são desclassificados do GP da China e Ferrari perde 18 pontos conquistados

A Ferrari sofreu um duro golpe, neste domingo, após o GP da China de Fórmula 1. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, que tinham recebido a bandeirada em quinto e sexto lugares, respectivamente, perderam suas posições e foram desclassificados pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por irregularidades encontradas nos carros da escuderia após a corrida.

Hamilton foi punido pelo desgaste excessivo da prancha do assoalho de sua Ferrari. De acordo com o relatório dos delegados, "a montagem da prancha do carro 44 foi medida e considerada 8,6 mm (LHS), 8,6 mm (linha central do carro) e 8,5 mm (RHS). Isso está abaixo da espessura mínima de 9 mm especificada no Artigo 3.5.9 do Regulamento Técnico". Tal ajuste pode impactar na geração de pressão aerodinâmica e no desempenho do carro.

Seu companheiro na escuderia italiana, Charles Leclerc, foi desclassificado por violação do peso do carro. O relatório do delegado técnico observou que o monoposto do piloto de Mônaco estava com 799 kg após a drenagem do combustível e, portanto, "1 kg abaixo do peso mínimo".

Com a desclassificação - e a perda dos pontos - de seus pilotos, a Ferrari ficou sem os 18 pontos somados no circuito de Xangai. Pierre Gasly, da Alpine, também foi punido pela mesma razão de Leclerc, mas como havia encerrado a prova em 11º lugar, já estava fora da zona de pontuação.

Assim, cada piloto que completou a prova atrás das duas Ferraris ganhou duas posições. Lance Stroll, da Aston Martin, e Carlos Sainz, da Williams, entraram na zona de pontuação e o brasileiro Gabriel Bortoleto, que havia terminado em 17º, subiu para 14º na classificação da prova após as punições.

Confira a classificação final do GP da China de F-1:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1h30min55s026 2º - Lando Norris (ING/McLaren), em 1h31min04s774 3º - George Russell (ING/Mercedes), em 1h31min06s123 4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h31min11s682 5º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1h31min44s995 6º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), em 1h31min48s774 7º - Alexander Albon (TAI/Williams), em 1h31min51s347 8º - Oliver Bearman (ING/Haas), em 1h31min56s329 9º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1h32min05s230 10º - Carlos Sainz (ESP/Williams), em 1h32min11s413 11º - Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls), em 1h32min13s901 12º - Liam Lawson (NZL/Red Bull), em 1h32min16s173 13º - Jack Doohan (AUS/Alpine), em 1h32min23s427 14º - Gabriel Bortoleto (BRA/Kick Sauber), a 1 volta 15º - Nico Hülkenberg (ALE/Kick Sauber), a 1 volta 16º - Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls), a 1 volta

Não completou a prova: Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

Desclassificados: Lewis Hamilton (ING/Ferrari) Charles Leclerc (MON/Ferrari) Pierre Gasly (FRA/Alpine