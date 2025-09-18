Hamilton aposta em recuperação com a Ferrari no Azerbaijão: 'Eu amaria conquistar um pódio' Estadão Conteúdo 18.09.25 19h03 Depois de meses de adaptação e resultados discretos, Lewis Hamilton começa a enxergar no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 uma chance de mudar o tom da sua primeira temporada pela Ferrari. A oito corridas do fim, o heptacampeão não fala em vitórias, mas projeta que um pódio, ainda inédito com a equipe italiana, pode ser alcançável se o carro responder às melhorias recentes. O britânico destacou a adaptação ao carro da equipe italiana como um processo desafiador, mas com sinais de evolução. "É um carro muito diferente do que já pilotei. Tem mais aderência mecânica, é mais suave, e estou curioso para entender até onde podemos ir", avaliou. Para Hamilton, o trabalho recente abre brechas para avanços: "Encontramos algumas coisas e precisamos nos esforçar para extrair disso algo positivo. Espero que seja o início." Embora reconheça que o nível atual o coloca em posições intermediárias - entre sexto e oitavo na maioria das corridas -, Hamilton não esconde o desejo de conquistar um pódio pela Ferrari. O companheiro Charles Leclerc já soma quatro aparições no top-3 neste campeonato, o que reforça o quanto a meta é possível, ainda que exija consistência e, sobretudo, um carro competitivo em ritmo de corrida. "Vencer uma corrida talvez seja um pouco demais considerando que sou sexto, sétimo ou oitavo ao longo do campeonato. Mas eu amaria conquistar um pódio pela equipe em algum momento", completou. O desempenho em Monza, duas semanas atrás, serviu como termômetro. Hamilton terminou em sexto, num fim de semana que mostrou limitações da Ferrari em velocidade de reta, mas também certa estabilidade em stints longos. Antes disso, ele já havia flertado com o pódio ao terminar em quarto lugar em três etapas: Emilia-Romanha, Áustria e Silverstone. Um ponto de confiança para o britânico vem da sprint vencida na China, a única vitória parcial da sua temporada. Embora distante da glória de anos anteriores, aquele triunfo mostrou que, em condições específicas, Hamilton ainda consegue explorar ao máximo sua experiência para se impor diante de adversários diretos. O GP do Azerbaijão acontecerá neste domingo, às 8h, pelo horário de Brasília. As McLarens dos líderes do campeonato Oscar Piastri e Lando Norris continuam como as favoritas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Ferrari Hamilton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF troca data e horário do clássico Re-Pa na Série B; saiba detalhes Clássico entre Paysandu x Remo será jogado após o Círio de Nazaré 18.09.25 18h40 Futebol CBF recebe órgãos de segurança para combater violência entre torcidas organizadas no Pará Ricardo Gluck Paul recebeu representantes de vários órgãos de segurança do Estado na Sede da CBF, no Rio de Janeiro 18.09.25 18h11 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Paysandu, Goiás mostra força no ataque e solidez na defesa Equipe esmeraldina também cria muitas chances, mas apresenta dificuldades nos passes e bolas longas 18.09.25 16h54 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Remo, Atlético-GO é um dos times mais faltosos e indisciplinados da Série B Equipe goiana soma altos números de cartões e pênaltis cometidos, mas também se destaca em dribles e finalizações. 18.09.25 15h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira 18.09.25 7h00 Copa Libertadores da América LDU Quito x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/09) da Libertadores LDU e São Paulo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 18.09.25 18h00 Futebol Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira. 18.09.25 12h27 Reencontro Paysandu pode enfrentar Esli Garcia neste sábado pela Série B; relembre números pelo Papão Esmeraldino terá oito desfalques e atacante venezuelano deve ganhar espaço no time titular 18.09.25 11h46