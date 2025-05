Haaland retorna de lesão, mas City para no rebaixado Southampton e encerra série de vitórias

No confronto entre o segundo melhor ataque do Campeonato Inglês, com 67 gols, e a pior defesa, com 82 sofridos, o Manchester City não conseguiu vazar o rebaixado Southampton e só ficou no 0 a 0, neste sábado, no St. Mary's Stadium. A partida marcou o retorno do atacante Haaland ao conjunto visitante, que só conseguiu ameaçar a meta adversária na reta final da partida, sem sucesso.

Com o inesperado empate, o City pode se complicar na briga por vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. O time de Manchester ocupa a terceira posição, com 65 pontos, mas pode ser ultrapassado por Newcastle ou Chelsea, que somam 63 e se enfrentam neste domingo, às 8h (horário de Brasília). O Southampton, por sua vez, fez a festa da torcida, apesar da lanterna e do rebaixamento.

Embalado por uma sequência de quatro vitórias - e sete jogos de invencibilidade - no Inglês, a equipe do técnico Pep Guardiola partiu para cima do lanterna desde os primeiros minutos da partida. Apesar do amplo domínio, a equipe celeste encontrava dificuldades para finalizar e encontrou forte resistência da defesa anfitriã, que havia levado 82 gols nesta edição do Inglês.

Nem mesmo o retorno do artilheiro Erling Haaland, que havia ficado afastado por seis semanas em decorrência de lesão no tornozelo, aumentou o poder de fogo da equipe visitante, que rondava a área rival, mas não tinha criatividade para ameaçar a meta do goleiro Ramsdale. Assim, apesar dos 75% da posse de bola, o City foi para o intervalo sem chutar a gol.

No segundo tempo, Guardiola acionou Doku para abrir o jogo e alterou a composição de todo o meio de campo a fim de tornar sua equipe mais agressiva. O conjunto celeste continuou pressionando, mas o Southampton se defendia com 11 jogadores atrás da linha da bola e segurava a pressão.

Aos poucos, o time da casa, que tinha o brasileiro Welington, começou a se soltar a se arriscar no ataque, abrindo espaços para o City sair em velocidade. Aos 24 minutos, os visitantes criaram a melhor chance até então, em bola cabeceada por Akanji na pequena área, mas bem defendida por Ramsdale.

Nos minutos finais, o Manchester City partiu para o tudo ou nada e pressionou ainda mais a defesa do Southampton em busca do gol. O brasileiro Savinho, que havia substituído Folden, e Rubén Dias finalizaram à queima-roupa, mas também pararam em ótimas defesas de Ramsdale. Nos acréscimos, Marmoush ainda carimbou o travessão, mas os anfitriões se seguraram até o apito final.

Confira os resultados dos jogos deste sábado pelo Campeonato Inglês:

Fulham 1 x 3 Everton Ipswich 0 x 1 Brentford Southampton 0 x 0 Manchester City Wolverhampton 0 x 2 Brighton