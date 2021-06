Há 13 anos, Zé Augusto fez o gol que garantiu o Paysandu na Série C

Há 13 anos, o Paysandu empatava com o Ananindeua,em 2 a 2, no Parazão de 2008, e conquistava a vaga para a Série C. O gol salvador foi do atacante Zé Augusto.

Na época, o time bicolor perdia por 2 a 0 para o Ananindeua, com gols de Joãozinho, e precisa de um empate para garantir a presença na Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro.

O Paysandu conseguiu diminuir aos 41 minutos do segundo tempo, com Samuel Lopes. Mas ainda não era suficiente para pegar a vaga da semifinal do Parazão e também da Série C.

Mas, aos 46 minutos, Zé Augusto fez o gol que garantiu a classificação. A jogada começou com a cobrança de escanteio de Fabrício para o meio da área. Samuel Lopes cabeceou em cima do goleiro e a bola rebateu nas pernas de Zé e entrou para deixar tudo igual no Mangueirão e fazer a felicidade da torcida.