Guto Miguel vence duelo brasileiro com Leonardo Storck e faz final do juvenil de Roland Garros

Em uma semifinal totalmente brasileira na chave juvenil, o goiano Guto Miguel confirmou o seu favoritismo no confronto com mato-grossense Leonardo Storck e garantiu presença na final de Roland Garros na manhã desta sexta-feira ao derrotar seu compatriota por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 3/6 e 6/2 em 1h49 de disputa.

A decisão está marcada para este sábado, mas com o horário a ser definido. Cabeça de chave número 1, ele vai enfrentar o americano Michael Antonius, que derrotou seu compatriota Keaton Hance em sets diretos, por 6/3 e 6/1 em 61 minutos.

Garantido como finalista, Guto Miguel tem agora um novo desafio. Quarto brasileiro a disputar uma final na categoria simples juvenil, ele tenta ser o primeiro tenista nacional a ficar com o título. Antes dele, Edson Mandarino (1959), Thomaz Koch (1962 e 1963) e Luis Felipe Tavres (1967) acabaram amargando o vice-campeonato.

No jogo, com um estilo mais agressivo, Guto acabou levando a melhor e conseguiu quebras no primeiro e quinto games e definindo a vantagem de um set ao vencer a primeira parcial por 6/1. Na volta à quadra, ele caiu de rendimento e permitiu a reação de Storck, que aproveitou a oscilação do rival e empatou o duelo ao estabelecer um 6/3.

No set decisivo, Storck abriu 2 a 0 em games, mas a resposta de Guto foi imediata ao devolver a quebra. Mais impositivo, ele contou com a potência do seu saque para voltar a dominar o duelo e definir a vitória e por 6/2 e a vaga na final.