Guto Miguel vence duelo brasileiro com Leonardo Storck e faz final do juvenil de Roland Garros Estadão Conteúdo 05.06.26 10h47 Em uma semifinal totalmente brasileira na chave juvenil, o goiano Guto Miguel confirmou o seu favoritismo no confronto com mato-grossense Leonardo Storck e garantiu presença na final de Roland Garros na manhã desta sexta-feira ao derrotar seu compatriota por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 3/6 e 6/2 em 1h49 de disputa. A decisão está marcada para este sábado, mas com o horário a ser definido. Cabeça de chave número 1, ele vai enfrentar o americano Michael Antonius, que derrotou seu compatriota Keaton Hance em sets diretos, por 6/3 e 6/1 em 61 minutos. Garantido como finalista, Guto Miguel tem agora um novo desafio. Quarto brasileiro a disputar uma final na categoria simples juvenil, ele tenta ser o primeiro tenista nacional a ficar com o título. Antes dele, Edson Mandarino (1959), Thomaz Koch (1962 e 1963) e Luis Felipe Tavres (1967) acabaram amargando o vice-campeonato. No jogo, com um estilo mais agressivo, Guto acabou levando a melhor e conseguiu quebras no primeiro e quinto games e definindo a vantagem de um set ao vencer a primeira parcial por 6/1. Na volta à quadra, ele caiu de rendimento e permitiu a reação de Storck, que aproveitou a oscilação do rival e empatou o duelo ao estabelecer um 6/3. No set decisivo, Storck abriu 2 a 0 em games, mas a resposta de Guto foi imediata ao devolver a quebra. Mais impositivo, ele contou com a potência do seu saque para voltar a dominar o duelo e definir a vitória e por 6/2 e a vaga na final. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Roland Garros juvenil Guto Miguel final COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Júnior Rocha reconhece atuação abaixo do Paysandu, mas acredita em virada na Copa Verde Técnico bicolor destacou a confiança no elenco e no apoio da torcida para reverter o placar no Mangueirão 05.06.26 9h45 Futebol Marllon, do Remo, é um dos dois únicos atletas de linha a jogar todos os minutos da Série A Segundo levantamento feito pelo Sofascore, o atleta esteve em todos os 1.620 minutos das 18 rodadas disputadas até o momento. 04.06.26 17h31 Futebol Durante as férias, jogadores do Remo farão treinos remotos antes de reapresentação Clube elaborou um planejamento para manter a condição física dos atletas na intertemporada. 04.06.26 15h17 Carlos Ferreira Copa Verde: Papão tem causa extra na decisão 04.06.26 14h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. Juninho, do Papão, descontou para os paraenses. 04.06.26 21h59 futebol Júnior Rocha reconhece atuação abaixo do Paysandu, mas acredita em virada na Copa Verde Técnico bicolor destacou a confiança no elenco e no apoio da torcida para reverter o placar no Mangueirão 05.06.26 9h45 COMPLICOU Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final Já era? Papão terá missão quase impossível, afinal apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu virar uma final da Copa Verde após perder por mais de 2 gols de diferença no primeiro jogo da decisão 04.06.26 21h59 Futebol Ex-jogadores do Remo revelam bastidores do 'Cuiabaço' em 2015: 'hotel cheio de bebida antes do jogo' O lateral Levy e o volante Dadá relembram a final da Copa Verde de 2015, na qual o Remo venceu o jogo de ida por 4 a 1 e perdeu fora por 5 a 1 01.08.23 14h39