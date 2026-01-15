Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Gustavo Santana faz três, São Paulo goleia o Operário e avança às oitavas da Copinha

Estadão Conteúdo

O São Paulo deu mais um passo na luta pelo hexacampeonato da Copa São Paulo de Juniores. Nesta quinta-feira, o time tricolor goleou o Operário-PR por 5 a 1, em Sorocaba, pela terceira fase da competição, confirmou a classificação às oitavas de final e manteve os 100% de aproveitamento no torneio.

Nas oitavas de final, o São Paulo terá pela frente o Red Bull Bragantino, que também avançou ao golear o Canaã pelos mesmos 5 a 1 na terceira fase da Copinha.

Mesmo com maior posse de bola desde o início, o São Paulo encontrou dificuldades diante das escapadas do Operário nos contra-ataques. E foi justamente assim que o time paranaense abriu o placar: após boa troca de passes, Rafael Nadal encontrou Kayo, que finalizou com precisão para fazer 1 a 0.

A resposta foi imediata. Em um intervalo de apenas dois minutos, o São Paulo virou o jogo. Renan aproveitou o rebote do goleiro Paulo e finalizou com tranquilidade para empatar. Na sequência, Tetê cruzou pela esquerda, e Gustavo Santana subiu bem para marcar de cabeça e colocar a equipe em vantagem.

A situação do Operário ficou ainda mais complicada com a expulsão de Lohan, que recebeu o segundo cartão amarelo ainda no primeiro tempo, deixando o rival com um jogador a menos.

Na volta do intervalo, o São Paulo manteve a pressão e ampliou logo aos quatro minutos. Após escanteio curto, Lucyan levantou na área, Osório cabeceou, Paulo fez grande defesa, mas no rebote Matheus Menezes empurrou para o fundo das redes.

Com amplo domínio, o São Paulo transformou a vitória em goleada aos 30 minutos. Lucyan fez cruzamento preciso, e Gustavo Santana apareceu novamente para cabecear firme e marcar o quarto gol da equipe em Sorocaba.

O hat-trick veio aos 37. Guilherme Reis cruzou na pequena área, e Gustavo Santana, de peixinho, fechou o placar em 5 a 1, consolidando a grande atuação individual e a classificação tranquila do São Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa São Paulo de Juniores

São Paulo FC

Operário-PR
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá

Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos

15.01.26 17h06

FUTEBOL

Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral

Time bicolor busca no mercado algumas posições e a defesa e lateral-esquerda são prioridades dentro do planejamento alviceleste

15.01.26 16h15

FUTEBOL

Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão

Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu

15.01.26 14h53

Futebol

Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes

Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A.

15.01.26 14h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira

15.01.26 7h00

URGENTE

Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu

Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins

15.01.26 20h51

FUTEBOL

Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá

Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos

15.01.26 17h06

Futebol

Imprensa argentina aponta acerto de Rafael Monti com o Remo

Centroavante de 26 anos, destaque no Equador, está próximo do Baenão, mas clube ainda não oficializou a contratação

15.01.26 14h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda