Gustavo Santana faz três, São Paulo goleia o Operário e avança às oitavas da Copinha Estadão Conteúdo 15.01.26 22h47 O São Paulo deu mais um passo na luta pelo hexacampeonato da Copa São Paulo de Juniores. Nesta quinta-feira, o time tricolor goleou o Operário-PR por 5 a 1, em Sorocaba, pela terceira fase da competição, confirmou a classificação às oitavas de final e manteve os 100% de aproveitamento no torneio. Nas oitavas de final, o São Paulo terá pela frente o Red Bull Bragantino, que também avançou ao golear o Canaã pelos mesmos 5 a 1 na terceira fase da Copinha. Mesmo com maior posse de bola desde o início, o São Paulo encontrou dificuldades diante das escapadas do Operário nos contra-ataques. E foi justamente assim que o time paranaense abriu o placar: após boa troca de passes, Rafael Nadal encontrou Kayo, que finalizou com precisão para fazer 1 a 0. A resposta foi imediata. Em um intervalo de apenas dois minutos, o São Paulo virou o jogo. Renan aproveitou o rebote do goleiro Paulo e finalizou com tranquilidade para empatar. Na sequência, Tetê cruzou pela esquerda, e Gustavo Santana subiu bem para marcar de cabeça e colocar a equipe em vantagem. A situação do Operário ficou ainda mais complicada com a expulsão de Lohan, que recebeu o segundo cartão amarelo ainda no primeiro tempo, deixando o rival com um jogador a menos. Na volta do intervalo, o São Paulo manteve a pressão e ampliou logo aos quatro minutos. Após escanteio curto, Lucyan levantou na área, Osório cabeceou, Paulo fez grande defesa, mas no rebote Matheus Menezes empurrou para o fundo das redes. Com amplo domínio, o São Paulo transformou a vitória em goleada aos 30 minutos. Lucyan fez cruzamento preciso, e Gustavo Santana apareceu novamente para cabecear firme e marcar o quarto gol da equipe em Sorocaba. O hat-trick veio aos 37. Guilherme Reis cruzou na pequena área, e Gustavo Santana, de peixinho, fechou o placar em 5 a 1, consolidando a grande atuação individual e a classificação tranquila do São Paulo.