Gustavo Munúa trata como ‘sonho’ poder dirigir o Palmeiras

O Palmeiras está atrás de um novo técnico para substituir Vanderlei Luxemburgo e o mercado sul-americano apresenta opções, tanto que Miguel Ángel Ramirez, do Independiente del Valle, é o preferido.

Outro nome que está na lista é o de Gustavo Munúa, que se desligou do Nacional, do Uruguai, nesta quinta-feira (15). O treinador de 42 anos não foi procurado pelo Verdão até o momento, mas não hesitaria em acertar.

– Dirigir o Palmeiras seria um sonho, um dos maiores clubes do mundo e campeão da Libertadores – afirmou Munúa ao NOSSO PALESTRA/LANCE!.

📌Comunicado oficial del Club Nacional de Football. pic.twitter.com/145cWq7IvO — Nacional (@Nacional) October 15, 2020

Gustavo foi demitido após perder a final do Apertura por 1 a 0 para o Rentistas, na noite de quarta-feira (14), mesmo dia em que Luxemburgo deixou o comando do Palmeiras.

O treinador tem experiência em usar as categorias de base e o Nacional tem uma das melhores campanhas da fase de grupos da Copa Libertadores. O clube está classificado e disputa com Palmeiras e Santos o posto de melhor a uma rodada do término.