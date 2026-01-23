Gustavo Henrique posta foto de tornozelo inchado e ironiza árbitro de Santos e Corinthians Estadão Conteúdo 23.01.26 11h12 O Corinthians contestou a arbitragem da partida do clássico desta quinta-feira, na Vila Belmiro, onde sofreu o empate de 1 a 1 nos acréscimos do confronto. O lance decisivo do confronto foi uma falta marcada pelo juis Lucas Canetto Bellote do zagueiro Gustavo Henrique em Lautaro Díaz na entrada da área. Na cobrança, Gabigol chutou forte e decretou a igualdade no placar. O Corinthians alega que não existiu falta de seu defensor. Pelo contrário, o zagueiro teria cortado a bola e ainda sofrido a infração na sequência. Nas redes sociais, Gustavo Henrique postou uma foto do tornozelo inchado, ironizando a marcação do juiz. "A falta foi minha mesmo", escreveu o zagueiro, em tom irônico, com a marca roxa no pé. O técnico Dorival Júnior mostrou muita irritação com a arbitragem do clássico. O comandante do Corinthians disse que o juiz foi determinante para o empate do Santos. "O jogo hoje está creditado, o resultado, na arbitragem. Quando ele é quarto árbitro, já se impõe de forma agressiva e desrespeitosa com todos. Influenciou e nos tirou a possibilidade do resultado pelo que fizemos hoje", afirmou Dorival. "O tornozelo do Gustavo Henrique está uma bola. Ele tira a bola e sofre a falta. Só ele (árbitro) viu, nenhum jogador do Santos foi reclamar. Fora os outros erros na partida", afirmou o treinador corintiano bastante irritado. "É muito difícil, estamos trabalhando com todas as dificuldades que enfrentamos, a equipe teve domínio da partida, jogou com segurança, equilíbrio, e o resultado nos é tirado por um erro grotesco desses que nos prejudica na tabela", completou. O Corinthians está na sétima posição do Campeonato Paulista, com cinco pontos. O Santos também tem cinco pontos, mas está no oitavo lugar pelos critérios de desempate. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Corinthians Gustavo Henrique COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 FUTEBOL Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas 22.01.26 18h08 FUTEBOL Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos 22.01.26 17h25 luto Morre Ronan Tyezer, treinador do sub-20 do Águia de Marabá Técnico estava internado na UTI do hospital de Gurupi, no Tocantins, desde a última quinta-feira (15) 22.01.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (23/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A italiana movimentam o futebol nesta sexta-feira 23.01.26 7h00 Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00 São Paulo goleia Ibrachina no MorumBis e encara Cruzeiro na final da Copinha 22.01.26 23h47 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00