Guilherme Arana comemora convocação para a seleção brasileira

A noite do último sábado ficará marcada para sempre na memória do lateral-esquerdo Guilherme Arana. Minutos após marcar um dos gols da vitória de 2 a 1 do Atlético Mineiro sobre o Corinthians, clube que o revelou para o futebol, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo foi convocado para a seleção brasileira principal pela primeira vez na carreira.

O chamado se deu porque o lateral Alex Telles foi diagnosticado com Covid-19 e se testar positivo novamente, não viajará para Montevidéu, onde a equipe nacional enfrentará o Uruguai, na próxima terça-feira, pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Catar.

Feliz pela convocação, Arana falou sobre o chamado.

- Não tenho palavras para descrever a minha felicidade. Só tenho que agradecer a todas as pessoas que sempre acreditaram no meu futebol e me ajudaram desde criança. Agradeço a todos os clubes que me deram a oportunidade de trabalhar, desde os meus primeiros passos no futebol até hoje. Cada um deles foi muito importante para eu conseguir conquistar esse sonho de ser convocado. Eu também não posso deixar de fazer um agradecimento especial aos meus pais. Desde quando eu era bem pequeno, eles sempre lutaram demais para me dar todo o suporte e são os guerreiros responsáveis por tudo o que aconteceu e que ainda acontecerá na minha carreira - vibrou.

Após 21 rodadas, Guilherme Arana é o único atleta do Atlético Mineiro que jogou em todas as partidas do clube no torneio. Foram 20 atuações (a equipe não entrou em campo na sexta rodada), três gols e três assistências. Das 20, o lateral iniciou como titular 18 vezes e permaneceu em campo os 90 minutos em 17 oportunidades.