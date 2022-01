Como começar a investir em apostas esportivas online? Veja o passo a passo

Anteriormente destinada apenas a um público cativo, as apostas esportivas tem evoluído e atingido um novo patamar nos últimos anos. Atualmente, casa de apostas online tem movimento milhões de reais e chamado a atenção até de quem não é fã de esportes.

Algumas casas de aposta online mais famosas como o Bet365, Betfair, SportsBet.io e Sporting Bet têm recebido cada vez mais atenção de especialistas em finanças. Esses locais estão, incluisive, sendo tratados como ferramentas de investimento.

Mas afinal, como apostar? Alguém que não conhece esportes pode participar? Há muita burocracia no processo? A equipe de O Liberal faz um passo a passo para você sobre o mundo das apostas pra você que deseja começar a investir.

Cadastro

A tecnologia desburocratiza grande parte do processo de se ingressar no mundo das apostas. Algumas casas conhecidas internacionalmente, como a SportsBet.io e Sporting Bet, oferecem aplicativos de celular, que podem ser baixados por meio do site oficial da plataforma de jogos.

Após o download, basta o usuário fazer um cadastro na casa. São pedidas informações básicas, como e-mail, nome completo e idade. Em algumas plataformas, é possível até fazer o cadastro por meio das contas da Google e Facebook.

Com essas informações você cria um perfil na plataforma. Para inserir dinheiro e começar a investir, basta fazer um depósito na casa de apostas. Algumas casas estipulam um valor mínimo de investimento, geralmente entre R$ 20,00 e R$ 50,00.

Para o depósito, são inúmeras as opções disponíveis: Pix, depósitos, cartões, boletos, bitcoins, etc… Caso seja feito via Pix, o dinheiro cai na conta de forma instantânea.

Começando a apostar

Com o dinheiro na conta, você pode começar a escolher os jogos e apostar. Cada confronto, seja o esporte que for, será definido por Odds. Mas o que é isso?

A Odd nada mais é que a cotação. Esses valores indicam quanto você pode ganhar se fizer uma aposta naquela determinada equipe.

Para saber quanto a sua aposta renderá, você apenas precisa multiplicar o valor que será investido pelos odds. Assim, você saberá exatamente quanto irá ganhar, caso a aposta seja vencedora.