Gui Santos assina renovação de R$ 77 milhões com o Golden State Warriors na NBA Estadão Conteúdo 28.02.26 17h52 Único brasileiro em atividade na NBA, Gui Santos assinou sua renovação de contrato com o Golden State Warriors. O novo acordo do ala brasiliense de 23 anos com a franquia de Oakland é válido por três anos e valores de 15 milhões de dólares (aproximadamente R$ 77 milhões). As informações foram divulgadas neste sábado (28) pela ESPN americana. O contrato ainda prevê uma player option para a temporada 2028-29. Ou seja, Gui Santos tem um 'poder' maior que o próprio Golden State para decidir se fica no time no ano final do vínculo ou se torna um agente livre irrestrito. Nos Estados Unidos, o brasileiro é visto como um grande potencial para os Warriors. Ele foi selecionado no draft de 2022 como a 55ª escolha no geral. No começo, ele atuou pelo Santa Cruz Warriors, time da G-League, a liga de desenvolvimento da NBA. Depois, foi promovido ao elenco principal de Stephen Curry e cia. pelas últimas três temporadas. O ala tem sido uma peça fundamental na rotação da equipe de Steve Kerr, especialmente depois da lesão de Jimmy Butler. Gui marcou mais de dois dígitos de pontuação em 11 dos últimos 12 jogos dos Warriors. Considerando os 9 jogos realizados por Golden State em fevereiro, ele tem média de 31 minutos de tempo de quadra. Atualmente o Golden State Warriors ainda sonha com uma vaga nos playoffs da Conferência Oeste. O time é o 8º lugar com 31 vitórias e 28 derrotas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Golden State Warriors Gui Santos renovação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 FUTEBOL Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time' João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada 27.02.26 18h30 MMA Sport Club Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia 27.02.26 16h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 28.02.26 7h00 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42