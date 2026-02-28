Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Gui Santos assina renovação de R$ 77 milhões com o Golden State Warriors na NBA

Estadão Conteúdo

Único brasileiro em atividade na NBA, Gui Santos assinou sua renovação de contrato com o Golden State Warriors. O novo acordo do ala brasiliense de 23 anos com a franquia de Oakland é válido por três anos e valores de 15 milhões de dólares (aproximadamente R$ 77 milhões).

As informações foram divulgadas neste sábado (28) pela ESPN americana. O contrato ainda prevê uma player option para a temporada 2028-29. Ou seja, Gui Santos tem um 'poder' maior que o próprio Golden State para decidir se fica no time no ano final do vínculo ou se torna um agente livre irrestrito.

Nos Estados Unidos, o brasileiro é visto como um grande potencial para os Warriors. Ele foi selecionado no draft de 2022 como a 55ª escolha no geral. No começo, ele atuou pelo Santa Cruz Warriors, time da G-League, a liga de desenvolvimento da NBA. Depois, foi promovido ao elenco principal de Stephen Curry e cia. pelas últimas três temporadas.

O ala tem sido uma peça fundamental na rotação da equipe de Steve Kerr, especialmente depois da lesão de Jimmy Butler. Gui marcou mais de dois dígitos de pontuação em 11 dos últimos 12 jogos dos Warriors. Considerando os 9 jogos realizados por Golden State em fevereiro, ele tem média de 31 minutos de tempo de quadra.

Atualmente o Golden State Warriors ainda sonha com uma vaga nos playoffs da Conferência Oeste. O time é o 8º lugar com 31 vitórias e 28 derrotas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

basquete

NBA

Golden State Warriors

Gui Santos

renovação
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

ESPORTES

Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia

Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz

28.02.26 15h47

FUTEBOL

Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes

Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027

28.02.26 8h00

FUTEBOL

Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time'

João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada

27.02.26 18h30

MMA Sport Club

Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia

27.02.26 16h36

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado

28.02.26 7h00

FUTEBOL

Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes

Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027

28.02.26 8h00

ESPORTES

Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia

Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz

28.02.26 15h47

MAIS UM CREDOR

Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho

Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho

27.02.26 20h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda