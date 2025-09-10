Garro e Gui Negão brilham e Corinthians elimina o Athletico-PR na Copa do Brasil

O Corinthians confirmou o favoritismo, voltou a derrotar o Athletico Paranaense e garantiu vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O time alvinegro venceu por 2 a 0 nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, com o brilho do atacante Gui Negão. O jogador de 18 anos, que fez o gol da vitória por 1 a 0 em Curitiba, voltou a marcar e deu uma assistência para Garro.

O adversário do Corinthians sairá do confronto entre Cruzeiro e Atlético-MG. O time cruzeirense venceu o primeiro jogo por 2 a 0, na Arena MRV, casa do rival, e pode perder por até um gol de diferença nesta quinta-feira, no Mineirão, que avança.

As semifinais da Copa do Brasil serão disputadas em 10 e 14 de dezembro, e as finais em 17 e 21 do mesmo mês. Assim, o técnico Dorival Júnior terá tempo de sobra para focar apenas no Brasileirão. O próximo compromisso será contra o Fluminense, no sábado, às 21h, no Maracanã.

Diante dos reservas do Athletico, que assumiu o golpe da derrota na ida e resolveu poupar os principais jogadores para focar na sequência da Série B, o Corinthians adotou uma postura ofensiva, adiantando a marcação e pressionando a saída de bola adversária. Contudo, o time sentiu dificuldade em furar a defesa rival, formada por cinco zagueiros, e demorou a criar chances claras.

Aos 24 minutos, Viveros balançou as redes para o Athletico em bonita jogada individual, mas o árbitro Davi de Oliveira Lacerda foi chamado pelo VAR para revisar o lance e indicou falta na origem da jogada. Apesar da anulação, o time paranaense se animou e começou a sair mais para o jogo, apostando em bolas cruzadas na área corintiana.

Com as investidas do Athletico, o Corinthians finalmente encontrou espaço para atacar. O lado esquerdo, com a dobradinha dos laterais Matheus Bidu e Angileri, foi o mais acionado. Mantido na equipe titular mesmo com Yuri Alberto novamente à disposição, o jovem Gui Negão correspondeu à escolha de Dorival e deu passe açucarado para Garro driblar o goleiro Santos e tocar para as redes, aos 42.

Antes do fim da etapa inicial, Memphis pediu para sair alegando cansaço e deu lugar a Vitinho. O camisa 10 jogou pela Holanda no fim de semana e, mesmo com a viagem à Europa, acabou escalado como titular. O paraguaio Romero e o venezuelano Martínez também entraram em campo na Data Fifa, nesta terça-feira, mas foram poupados e não ficaram nem no banco.

Com a vantagem de dois gols no placar agregado, o Corinthians voltou do intervalo administrando a partida, trocando passes direcionados e neutralizando as ações do Athletico, que recorreu a alguns dos titulares, como Patrick e Zapelli, para tentar uma remontada.

A estrela do jovem Gui Negão voltou a brilhar aos 17 minutos. Depois de atuar como garçom no primeiro tempo, o jogador de 18 anos protagonizou um lance típico de centroavante, brigando e se embolando com os zagueiros dentro da área antes de tocar para as redes.

Combalido, o Athletico ainda teve chance de marcar em cobrança de pênalti após a arbitragem apontar toque de mão de Matheuzinho - o VAR novamente chamou Davi Lacerda para revisão, mas a decisão foi mantida. Benavídez foi para a marca da cal, mas parou no goleiro Hugo Souza.

Yuri Alberto, que ficou três semanas fora se recuperando de uma cirurgia de hérnia inguinal, entrou no lugar de Gui Negão na reta final e teve chances de ampliar. O camisa 9, porém, demonstrou ainda não estar no ritmo ideal.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 0 ATHLETICO PARANAENSE

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Maycon, Breno Bidon (Charles), Matheus Bidu e Garro (Ryan); Memphis (Vitinho) e Gui Negão (Yuri Alberto). Técnico: Dorival Júnior.

ATHLETICO - Santos; Benavídez, Terán, Aguirre, Esquivel e Léo Derik (Luiz Fernando); Felipinho (Patrick), Élan Ricardo (Zapelli) e Dudu Kogitzki; Viveros (Renan Peixoto) e Julimar (Leozinho). Técnico: Odair Hellmann.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

GOLS - Garro, aos 42 minutos do primeiro tempo; Gui Negão, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Angileri, Matheuzinho e Vitinho (Corinthians); Viveros, Aguirre e Patrick (Athletico).

PÚBLICO - 41.839 torcedores.

RENDA - R$ 3.557.400,00.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).