Guardiola se emociona em despedida do City e anuncia pausa na carreira: 'Respirar um pouco' Questionado sobre os próximos passos, ele foi direto ao ponto: "Não vou responder. Não há planos para treinar por um tempo" Estadão Conteúdo 22.05.26 13h41 Pep Guardiola se despediu do Manchester City (Instagram @mancityus) Dez anos, 20 títulos e peça principal de uma engrenagem que transformou o então modesto Manchester City em uma potência do cenário mundial. Para falar de tudo isso, Pep Guardiola não conseguiu esconder a emoção na entrevista coletiva desta sexta-feira. De saída do clube, ele fez um balanço desse período e não quis falar sobre futuro. "Dez anos é muito tempo, e acho que o Manchester City precisa de um novo treinador, de uma nova energia, com esses jogadores incríveis que temos agora, para começar a escrever um novo capítulo", afirmou o treinador catalão. Questionado sobre os próximos passos, ele foi direto ao ponto. "Não vou responder. Não há planos para treinar por um tempo. Senão, eu estaria aqui. Preciso dar um passo para trás. Preciso respirar um pouco e não vou treinar por um tempo". Na conversa com os jornalistas, ele disse ainda que comunicar aos jogadores a decisão de encerrar a sua passagem (a conversa aconteceu na manhã desta sexta) foi um momento bastante complicado. "O discurso foi um desastre. Estava mais nervoso do que nunca", comentou Guardiola. Grato pelas homenagens que o clube divulgou (vai ganhar uma estátua e um setor do Etihad Stadium vai ser bartizado com r o seu nome), o treinador deixou em aberto a possibilidade de continuar ligado, de alguma forma, ao grupo City, mesmo que não seja na função de treinador. No final, Guardiola sintetizou esse momento de despedida com bastante serenidade. "Deixo o City com uma incrível sensação de paz na alma, sabendo que dei tudo por este clube, deixando-o numa posição melhor e sabendo que as pessoas desfrutaram do que conquistamos ao longo destes dez anos", encerrou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Guardiola City despedida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Remo é o 5° em disciplina na Serie A 22.05.26 14h14 futebol Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão 22.05.26 12h05 mais esportes Após duas derrotas, Amanda Lemos deve voltar a lutar no UFC em agosto, aponta site Duelo seria contra a também brasileira Denise Gomes, em evento em Las Vegas, nos Estados Unidos 22.05.26 10h32 sem vai e vem CBF vai barrar amantes de jogadores no hotel da Seleção na Copa? Entenda Presidente da CBF explicou acesso controlado à concentração durante a Copa do Mundo de 2026 21.05.26 15h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão 22.05.26 12h05 FUTEBOL Tuchel surpreende e convoca a Inglaterra para a Copa do Mundo sem Palmer e Foden Phil Foden e Cole Palmer são alguns dos nomes que ficaram de fora da convocação inglesa 22.05.26 8h22 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para jogo com o Floresta-CE Confronto será na próxima segunda-feira, 25, às 20h no Estádio Banpará Curuzu pela Série C 21.05.26 21h18 FUTEBOL Guardiola deixa o Manchester City após 10 anos e 20 títulos conquistados: 'Nada é eterno' O Espanhol conquistou 20 títulos comandando a equipe inglesa 22.05.26 8h47