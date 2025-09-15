Guardiola 'não pretende' ser lembrado no futebol e revela que gostaria de ter jogado com Neymar Mesmo sendo apontado como um dos principais técnicos do planeta, ele transferiu o rótulo de "maior de todos" para Alex Ferguson Estadão Conteúdo 15.09.25 15h03 O ex-zagueiro brincou e disse que quer ser "esquecido" (Divulgação/Instagram @mancity) Pep Guardiola costuma surpreender com suas frases e nesta segunda-feira, mais uma fala do treinador espanhol do Manchester City chamou a atenção. Questionado como queria ser lembrado no futebol, o ex-zagueiro brincou e disse que quer ser "esquecido". Sobre qual jogador gostaria de ter de companheiro na carreira, definiu o atacante brasileiro Neymar. E ainda elegeu Alex Ferguson o maior treinador de todos os tempos. Fazendo um bate-bola com o treinador para falar sobre a participação do Manchester City na nova temporada da Champions League - pontapé inicial agendado para esta terça-feira -, A TNT convenceu Guardiola a responder sobre diversos assuntos e ele surpreendeu com a franqueza. Mesmo sendo apontado como um dos principais técnicos do planeta, ele transferiu o rótulo de "maior de todos" para Alex Ferguson, que fez história por anos dirigindo o rival Manchester United. "Há muitos, mas talvez Alex Ferguson em termos de títulos." E ainda definiu o alemão Jürgen Klopp, outro adversário por muito tempo no Liverpool, como quem gostaria de dividir uma garrafa de vinho. Mas e como você gostaria de ser lembrado? A resposta chamou a atenção. "Eu não quero ser lembrado", afirmou, sem ser levado muito a sério. "Eu desejo que me esqueçam", reforçou o estrategista. O Brasil entrou no bate-papo no momento em que a questão foi sobre qual jogador gostaria de ter a seu lado em campo. Ambos jogaram no Barcelona, mas em tempos distintos. "Boa pergunta", iniciou, pensando um pouquinho antes de definir: "Neymar." Guardiola revelou, ainda, que acompanha jogos como torcedor sempre analisando a formação do time, o desenho do jogo e as habilidades. "Amo ver as habilidades." Mesmo vidrado em futebol, a pessoa que o fez tremer está bem distante da modalidade. Trata-se do ator Robert de Niro. O City estreia na Champions League embalado por vitória gigante no clássico com o United por 3 a 0 no fim de semana. O rival da competição europeia será o Napoli, no Etihad Stadium, somente na quinta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Manchester City Pep Guardiola Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com empate em casa, Paysandu diminui distância para sair do Z-4; confira Clube bicolor contou com o tropeço dos adversários e conseguiu diminuir o prejuízo 15.09.25 12h21 Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 Será que dá? Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B 15.09.25 11h35 TABU Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. 15.09.25 10h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 TABU Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. 15.09.25 10h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.09.25 7h00 Será que dá? Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B 15.09.25 11h35