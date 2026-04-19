Guardiola evita euforia no City após reviravolta na Premier League: 'Futebol te surpreende' Estadão Conteúdo 19.04.26 16h11 Não faz muito tempo, o Manchester City conquistou um título da Premier League que era dado como certo ao Arsenal e veio a virada na reta final. A história parece se repetir na atual edição, com os comandados de Pep Guardiola dependendo somente de suas forças após anotarem 2 a 1 no rival de Londres neste domingo. O treinador espanhol, contudo, prega respeito e atenção, e evita o clima de euforia. Com o triunfo caseiro na 'final antecipada' deste domingo, o City está somente a três pontos do ainda líder Arsenal, mas tem um jogo a menos e, confirmando o triunfo, assume o primeiro lugar nos critérios de desempate. Ambos ficariam com 70 pontos restando cinco rodadas em disputa na Premier League. Ciente que muita coisa pode acontecer, Guardiola prega atenção e pés no chão, mesmo com o City 'ganhando corpo' na hora certa. "Ainda estamos aqui, ainda estamos lutando (pelo título). Mas nada está acabado. As pessoas acham que sabem como vai terminar, mas o futebol sempre te surpreende", frisou o treinador do City. "Vamos continuar, vamos tentar vencer cada jogo, e no final veremos. Se vencermos, é porque merecemos. Se não, aprendemos e voltamos mais fortes. Isso é o futebol", seguiu. "Tenho muito respeito pelo Arsenal, porque por longos períodos eles foram o melhor time da liga, talvez até da Europa. Mas vencer a Premier League é uma questão de consistência, mentalidade e lidar com a pressão nos momentos finais da temporada", afirmou, para celebrar o bom momento de sua equipe. Ao invés de projetar a reta final, Guardiola optou por comemorar o importante triunfo deste domingo. "É assim que você vence a liga, e é assim que você também pode perdê-la. No futebol, tudo se resume a momentos. Você pode dominar os jogos, você pode criar chances, pode se sentir como o melhor time da Europa, mas se não concluir o trabalho, as pessoas dirão que você engarrafou (fracassou)", disse. "Essa é a realidade no nível mais alto. Tentamos de tudo para vencer em casa, pressionamos, lutamos, acreditamos até o fim. Mas essa liga não é fácil. Cada partida, cada segundo, cada pequeno erro pode mudar a história. É por isso que é imprevisível. Hoje você está no topo, amanhã tudo pode parecer diferente." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeoanto Inglês Manchester City Pep Guardiola Arsenal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogadores do Pará já representaram o Brasil em Copas do Mundo; veja a lista Atletas paraenses participaram de diferentes edições do Mundial e estiveram em seleções marcantes da história brasileira 19.04.26 10h00 FUTEBOL Embalado pela Copa Norte, Águia tenta a primeira vitória na Série D diante do Imperatriz-MA Azulão recebe o líder do grupo no Zinho Oliveira, tentando pontuar na Série D do Brasileiro 19.04.26 9h30 ESPORTES São João de Pirabas recebe corrida em comemoração aos 38 anos de emancipação A organização do evento informou que terá R$ 12 mil em premiações, divididos entre categoria feminina e masculina (local e geral) 19.04.26 9h28 futebol No Abril Azul, Paysandu reforça ações de inclusão e pioneirismo na causa autista Iniciativas do clube levam acolhimento a torcedores com TEA e ampliam debate sobre inclusão no futebol 19.04.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogadores do Pará já representaram o Brasil em Copas do Mundo; veja a lista Atletas paraenses participaram de diferentes edições do Mundial e estiveram em seleções marcantes da história brasileira 19.04.26 10h00 Futebol Remo encara Bragantino fora de casa em busca de reação no Brasileirão Com retorno de Vitor Bueno, Leão enfrenta o Massa Bruta neste domingo pela 12ª rodada da Série A 19.04.26 8h30 Futebol Remo libera três jogadores para acompanhar chegada dos filhos Atletas deixam compromissos da equipe para viver momento marcante com as famílias 18.04.26 19h43 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50