Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Guardiola elogia Paquetá, que está de volta ao Flamengo: 'Tem personalidade, é fantástico'

Pep Guardiola tentou levar o jogador para o Manchester City em 2023

Redação O Liberal com informações da AE

O meio-campista Lucas Paquetá foi anunciado como novo reforço do Flamengo, e sua chegada ao clube carioca gerou elogios do técnico Pep Guardiola, do Manchester City. O jogador, revelado pelo próprio Flamengo, retorna ao Brasil após passagens por Milan, Lyon e West Ham.

Guardiola descreveu Paquetá como um "jogador fantástico", destacando sua habilidade em proteger a bola, seu faro de gol e personalidade. O treinador espanhol chegou a tentar a contratação do brasileiro em 2023 para o Manchester City, mas a negociação não se concretizou na ocasião.

A tentativa frustrada de 2023 se deu em meio a uma investigação de Lucas Paquetá sobre um caso de apostas esportivas, impedindo sua ida para o clube inglês. Agora, o meia assina um contrato de cinco anos com o Flamengo, em uma transação milionária.

Guardiola elogia Lucas Paquetá e retorno ao Brasil

"Ele é muito bom para proteger a bola, tem gol, personalidade. É um jogador fantástico. Fico feliz que tenha decidido voltar ao Brasil para estar com a sua gente. Desejo tudo de melhor para ele", afirmou Guardiola à TNT Sports, demonstrando apreço pelo jogador.

Detalhes da contratação e festa da torcida

Para ter Lucas Paquetá de volta, o clube carioca desembolsou cerca de R$ 260 milhões. Este valor representa a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, marcando um novo patamar no mercado nacional.

"Estou muito feliz de estar podendo voltar para casa, gostaria muito de agradecer ao presidente Bap, ao Flamengo, aos seus patrocinadores e, claro, a toda essa Nação que fez esse sonho se tornar possível. Daqui a pouco eu vejo vocês, tamo junto", declarou Paquetá em seu anúncio oficial.

O jogador desembarcou no Brasil na última quinta-feira, sendo recebido com uma enorme festa por torcedores do Flamengo no Rio de Janeiro. A euforia marcou seu retorno ao clube que o revelou para o futebol mundial.

"Eu posso dizer que eu sei que talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo", celebrou Lucas Paquetá, ressaltando a importância do retorno ao Rubro-Negro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Guardiola

Paquetá

Flamengo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo encaminha saída do clube

Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado

30.01.26 10h35

Carlos Ferreira

Molho de pimenta na rivalidade

30.01.26 10h27

FUTEBOL

Técnico do Paysandu fala sobre bastidores e proibição de pessoas no vestiário: 'Blindado'

Júnior Rocha gostou da atitude da diretoria em ter somente pessoas ligadas ao futebol diariamente frequentando o vestiário do Paysandu

29.01.26 17h14

FUTEBOL

Remo apresenta novo executivo ex-Grêmio e com passagem na CBF

Profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar no Leão e falou da sua forma de conduzir os trabalhos no clube

29.01.26 15h22

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (30/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira

30.01.26 7h00

futebol

Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional

Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco

30.01.26 9h20

futebol

Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo encaminha saída do clube

Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado

30.01.26 10h35

COLETIVA

Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes

Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão

28.01.26 22h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda