Guardiola elogia Paquetá, que está de volta ao Flamengo: 'Tem personalidade, é fantástico'

O meio-campista Lucas Paquetá foi anunciado como novo reforço do Flamengo, e sua chegada ao clube carioca gerou elogios do técnico Pep Guardiola, do Manchester City. O jogador, revelado pelo próprio Flamengo, retorna ao Brasil após passagens por Milan, Lyon e West Ham.

Guardiola descreveu Paquetá como um "jogador fantástico", destacando sua habilidade em proteger a bola, seu faro de gol e personalidade. O treinador espanhol chegou a tentar a contratação do brasileiro em 2023 para o Manchester City, mas a negociação não se concretizou na ocasião.

A tentativa frustrada de 2023 se deu em meio a uma investigação de Lucas Paquetá sobre um caso de apostas esportivas, impedindo sua ida para o clube inglês. Agora, o meia assina um contrato de cinco anos com o Flamengo, em uma transação milionária.

Guardiola elogia Lucas Paquetá e retorno ao Brasil

"Ele é muito bom para proteger a bola, tem gol, personalidade. É um jogador fantástico. Fico feliz que tenha decidido voltar ao Brasil para estar com a sua gente. Desejo tudo de melhor para ele", afirmou Guardiola à TNT Sports, demonstrando apreço pelo jogador.

Detalhes da contratação e festa da torcida

Para ter Lucas Paquetá de volta, o clube carioca desembolsou cerca de R$ 260 milhões. Este valor representa a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, marcando um novo patamar no mercado nacional.

"Estou muito feliz de estar podendo voltar para casa, gostaria muito de agradecer ao presidente Bap, ao Flamengo, aos seus patrocinadores e, claro, a toda essa Nação que fez esse sonho se tornar possível. Daqui a pouco eu vejo vocês, tamo junto", declarou Paquetá em seu anúncio oficial.

O jogador desembarcou no Brasil na última quinta-feira, sendo recebido com uma enorme festa por torcedores do Flamengo no Rio de Janeiro. A euforia marcou seu retorno ao clube que o revelou para o futebol mundial.

"Eu posso dizer que eu sei que talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo", celebrou Lucas Paquetá, ressaltando a importância do retorno ao Rubro-Negro.