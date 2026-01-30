Guardiola elogia Paquetá, que está de volta ao Flamengo: 'Tem personalidade, é fantástico' Pep Guardiola tentou levar o jogador para o Manchester City em 2023 Redação O Liberal com informações da AE 30.01.26 11h08 O meio-campista Lucas Paquetá foi anunciado como novo reforço do Flamengo, e sua chegada ao clube carioca gerou elogios do técnico Pep Guardiola, do Manchester City. O jogador, revelado pelo próprio Flamengo, retorna ao Brasil após passagens por Milan, Lyon e West Ham. Guardiola descreveu Paquetá como um "jogador fantástico", destacando sua habilidade em proteger a bola, seu faro de gol e personalidade. O treinador espanhol chegou a tentar a contratação do brasileiro em 2023 para o Manchester City, mas a negociação não se concretizou na ocasião. A tentativa frustrada de 2023 se deu em meio a uma investigação de Lucas Paquetá sobre um caso de apostas esportivas, impedindo sua ida para o clube inglês. Agora, o meia assina um contrato de cinco anos com o Flamengo, em uma transação milionária. Guardiola elogia Lucas Paquetá e retorno ao Brasil "Ele é muito bom para proteger a bola, tem gol, personalidade. É um jogador fantástico. Fico feliz que tenha decidido voltar ao Brasil para estar com a sua gente. Desejo tudo de melhor para ele", afirmou Guardiola à TNT Sports, demonstrando apreço pelo jogador. Detalhes da contratação e festa da torcida Para ter Lucas Paquetá de volta, o clube carioca desembolsou cerca de R$ 260 milhões. Este valor representa a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, marcando um novo patamar no mercado nacional. "Estou muito feliz de estar podendo voltar para casa, gostaria muito de agradecer ao presidente Bap, ao Flamengo, aos seus patrocinadores e, claro, a toda essa Nação que fez esse sonho se tornar possível. Daqui a pouco eu vejo vocês, tamo junto", declarou Paquetá em seu anúncio oficial. O jogador desembarcou no Brasil na última quinta-feira, sendo recebido com uma enorme festa por torcedores do Flamengo no Rio de Janeiro. A euforia marcou seu retorno ao clube que o revelou para o futebol mundial. "Eu posso dizer que eu sei que talvez o Flamengo não precisasse de mim, mas eu precisava do Flamengo", celebrou Lucas Paquetá, ressaltando a importância do retorno ao Rubro-Negro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Guardiola Paquetá Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo encaminha saída do clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 FUTEBOL Técnico do Paysandu fala sobre bastidores e proibição de pessoas no vestiário: 'Blindado' Júnior Rocha gostou da atitude da diretoria em ter somente pessoas ligadas ao futebol diariamente frequentando o vestiário do Paysandu 29.01.26 17h14 FUTEBOL Remo apresenta novo executivo ex-Grêmio e com passagem na CBF Profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar no Leão e falou da sua forma de conduzir os trabalhos no clube 29.01.26 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (30/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 30.01.26 7h00 futebol Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco 30.01.26 9h20 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo encaminha saída do clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 COLETIVA Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão 28.01.26 22h39