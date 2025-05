Guardiola diz que City ganhou título na temporada e alfineta United e Chelsea

O técnico Pep Guardiola alfinetou os rivais em sua entrevista coletiva nesta segunda-feira, véspera do jogo em que o Manchester City enfrenta o Bournemouth pela penúltima rodada do Campeonato Inglês. Questionado sobre a pressão que a sua equipe enfrenta por ainda correr atrás de uma vaga para a próxima Liga dos Campeões, ele lembrou que grandes adversários também ficaram pelo caminho. "Com exceção do Newcastle, que venceu a Copa da Liga Inglesa, do Liverpool, que venceu o Campeonato Inglês, os outros times não ganharam nenhum troféu', afirmou o treinador espanhol. O City conquistou seu único título na temporada ao superar o Manchester United pela Supercopa da Inglaterra. E a conquista veio de forma dramática, já que o time azul garantiu o empate de 1 a 1 com um gol no fim do segundo tempo. Nos pênaltis, a equipe de Guardiola levou a melhor (7 a 6) e levantou a taça.

Com 65 pontos, o City começará o jogo contra o Bournemouth na sexta colocação. Apenas os cinco primeiros colocados no Campeonato Inglês garantirão uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Empatados com um ponto a mais, aparecem o Newcastle (3º), Chelsea (4º) e Aston Villa (5º). Campeão por antecipação, o Liverpool soma 83, oito a mais que o Arsenal, vice-líder do torneio.

DE BRUYNE DE SAÍDA De malas prontas para deixar o Manchester City, De Bruyne está muito perto de encerrar o seu ciclo de dez anos no clube com o fim da temporada se aproximando. Nesta terça, o conjunto azul celeste faz seu último jogo em casa pelo Campeonato Inglês, e o que poderia ser uma despedida do atleta perante sua torcida, não está garantido. Em entrevista coletiva, o técnico Pep Guardiola foi evasivo quando questionado sobre a escalação do meio-campista.

"Kevin terá o que merece, e o que ele merece é o melhor momento e o melhor elogio por sua trajetória incrível e pelo que fez com as outras lendas incríveis deste clube", disse Guardiola. Na conversa com os jornalistas, o treinador espanhol afirmou que está pensando apenas em escalar "os melhores jogadores para vencer o jogo contra o Bournemouth", em duelo marcado para o Etilhad.

De Bruyne, de 33 anos, jogou a partida completa na derrota por 1 a 0 para o Crystal Palace, na final da Copa da Inglaterra, no sábado. Diante do intervalo de apenas três dias para o compromisso desta terça-feira, Guardiola teme que o belga sinta o nível físico do confronto. Diante das perguntas sobre o aproveitamento do jogador, Guardiola tentou despistar. "O que Kevin quer é que vençamos o jogo para nos classificarmos para a Liga dos Campeões na próxima temporada", acrescentou o técnico. "É isso que Kevin quer, não poderia ser de outra forma."

Sem ter oferta para renovar o seu contrato, De Bruyne revelou ter ficado em "choque" com a postura da diretoria do Manchester City. "Não recebi nenhuma oferta durante todo o ano. Eles simplesmente tomaram a decisão e, obviamente, fiquei surpreso. Mas tenho de aceitar", declarou o jogador.

No sábado, após a derrota do City para o Crystal Palace, pela decisão da Copa da Inglaterra, De Bruyne deu a entender que está prestes de definir o seu futuro. "Depende de quem fizer proposta. Tenho família, filhos jovens e preciso tomar uma decisão que seja boa para todo mundo", afirmou o atleta que admitiu já estar conversando com outras equipes.