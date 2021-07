Guarani vence, encosta no G4 e complica a situação do Londrina

Duelando pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Londrina e Guarani entraram em campo na noite desta sexta-feira, pela 10ª rodada, no Estádio do Café. Após o primeiro tempo sem gols, tudo levava a crer que o jogo ficaria no zero também na segunda etapa, porém, próximo dos minutos finais, o Bugre encontrou seu tento com Bruno Sávio, fechando o placar em 1 a 0.

Com o resultado, o Bugre chegou aos 16 pontos, pulando para a 7ª colocação. Já o Tubarão, por conta de mais um tropeço em casa, segue no Z4, mais precisamente na 19º posição, com seus 7 pontos.

GUARANI PRESSIONA NO INÍCIO, MAS LONDRINA EQUILIBRA AOS POUCOSMesmo jogando longe de seus domínios, a equipe do Guarani tratou de ir pra cima do Londrina desde os primeiros movimentos. Aparecendo mais em seu campo de ataque, o Bugre levava perigo em jogadas aéreas dando trabalho ao goleiro César que mantinha-se atento às investidas.

Por outro lado, o Tubarão, não querendo defender-se apenas, passou a controlar mais a posse de bola. Sendo assim, acionava seus jogadores de frente, conseguindo assustar na finalização de Ricardo Luz, que acabou indo para fora.

VISITANTES CRIAM AS MELHORES CHANCES, MAS SEM SUCESSO

Com o tempo passando, a equipe de Daniel Paulista não deixava o Tubarão criar suas jogadas. Saindo mais para seu campo de ataque, montou uma verdadeira blitz na área do goleiro rival em alguns momentos, tendo até ao final da etapa um gol anulado de Régis, que estava em impedimento após uma dividida de Davó com o zagueiro, fechando a etapa em 0 a 0.

LONDRINA ADOTA POSTURA OFENSIVA NA VOLTA PARA A SEGUNDA ETAPA

Percebendo que o Guarani buscava mais o seu tento, os comandados de Roberto Fonseca retornaram dos vestiários dispostos a mudar o panorama em campo. Com isso, até meados dos 15 minutos, apesar de algumas iniciativas do Bugre, quem oferecia mais perigo era o sistema ofensivo do Tubarão com Caprini e Marcelo Freitas, sendo que uma delas deu trabalho ao goleiro Gabriel Mesquita.

RETA FINAL GANHA EM EMOÇÃO COM GOL DO GUARANI

Mesmo com o Guarani conseguindo segurar as investidas do Londrina, os próprios donos da casa não estavam dispostos a deixar o marcador zerado. Sendo assim, aos 24, Adenílson, de fora da área, mandou a bola na trave do camisa 1, para desespero do atleta.

Vendo o relógio correr, a tensão passou a tomar conta dos dois lados nos últimos 15 minutos, mais os acréscimos. Entretanto, após algumas substituições, quem conseguiu marcar foi o time de Campinas, aos 37, com Bruno Sávio, após receber passe na frente, deu um toque de leve tirando o goleiro César da jogada. 1 a 0.

Depois do gol marcado, o Guarani ainda conseguiu segurar a vantagem. Mesmo com o LEC apostando suas últimas fichas, poucas foras as finalizações dando a deixa para a arbitragem colocar um ponto final no duelo no Estádio do Café.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA x GUARANI - 10ª RODADA DO BRASILEIRÃO SÉRIE B

Estádio: Estádio do Café, em Londrina (PR)Data: 9 de julho de 2021, às 19h (de Brasília)Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (CBF-DF)Assistentes: Lehi Sousa Silva (CBF-DF) e Lucas Costa Modesto (CBF-DF)Cartões amarelos: Safira (LEC) / Diogo Mateus (GUA)Cartões vermelhos: -

Gol:

LONDRINA (Técnico: Roberto Fonseca)César; Ricardo Luz, Marcondes Júnior, Augusto e Felipe Oliveira (Júnior Pirambu, aos 31'/2ºT); Tárik, Marcelo Freitas e Adenílson; Luiz Henrique, Caprini (Tiago Orobó, aos 26'/2ºT) e Safira.

GUARANI (Técnico: Daniel Paulista)Gabriel Mesquita; Diogo Mateus, Thales, Ronaldo Alves e Bidú; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis; Bruno Sávio, Júlio César (Andrigo, aos 15'/2ºT) e Davó (Lucão do Break, aos 16'/2ºT).