Guarani anuncia Ralf, aos 41 anos e ídolo do Corinthians, como reforço para o Paulista Estadão Conteúdo 29.12.25 10h27 O Guarani anunciou o volante Ralf, de 41 anos, como reforço para a disputa do Campeonato Paulista de 2026. O clube de Campinas divulgou que o contrato com o ex-jogador do Corinthians é válido até o final do Estadual, com possibilidade de renovação. O volante teve passagem marcante pelo Corinthians, com um títulos de Mundial, Libertadores, Brasileiro (dois) e Paulista (três). O jogador teve convocações para a seleção brasileira e passagem pelo Beijing Guoan, da China. Ralf estava no Vila Nova desde 2022. Pelo clube goiano, o ídolo corintiano disputou 159 partidas, sem gols marcados e três assistências. O Guarani estreia no Campeonato Paulista no dia 10 de janeiro, contra o Primavera, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, às 18h30.