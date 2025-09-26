off Estadão Conteúdo 26.09.25 14h27 Cinco anos após grave acidente no GP do Bahrein, com sua Haas em chamas e causando enorme apreensão, o francês Romain Grosjean voltou às pistas no cookpit de um carro de Fórmula 1 nesta sexta-feira. O piloto participou de sessão de testes em Mugello, na Itália, pela antiga escuderia, foi aplaudido até por integrantes de outras equipes, e não segurou as lágrimas. Assim que terminou a sessão na molhada pista de Mugello, integrantes da Haas, reforçados de membros da Ferrari, Red Bull e da Pirelli, fornecedora de pneus da categoria, e também presentes aos testes, aplaudiram o francês de pé. "Eles me fizeram chorar", admitiu Grosjean, bastante emocionado ao voltar ao volante de uma Haas, em chassi de 2023. A Haas escolheu o piloto para o Teste de Carro Anterior (TPC), em Mugello, em maneira de homenageá-lo após o grave acidente no Bahrein em 2020, sua última vez em uma prova de Fórmula 1 - bateu na barreira de proteção ainda na primeira volta e o caro explodiu, pegando fogo e lhe causando graves ferimentos. O francês usou um capacete especial, desenhado por seus filhos e com o qual havia planejado disputar o GP de Abu Dabi em 2020, seguinte ao acidente e que seria sua última corrida na Fórmula 1 após não ter o contrato renovado. "Cinco anos depois do Bahrein, aqui estamos em Mugello. Um grande obrigado à MoneyGram Haas F-1 Team, foi um dia especial! Claro, Gene Haas (proprietário da escuderia americana) e Ayao Komatsu (engenheiro de corrida da equipe) tornaram isso possível", disse, emocionado, ao sair do carro após os testes. "Foi um dia chuvoso, mas como dizemos em casamentos: 'casamento chuvoso, casamento feliz', então foi um dia feliz. No começo, me senti um pouco enferrujado, mas depois tudo voltou. Até consegui largar parado, e adivinha? Minha última largada parada foi no Bahrein em 2020. Desta vez foi muito melhor", afirmou. Grosjean celebrou a oportunidade de rever amigos, alguns que o acompanham desde 2016, quando a Haas estreou na Fórmula 1 na Austrália. "Eles me fizeram chorar no final do dia. Mantive a viseira abaixada, mas na minha última volta, todos da Ferrari, Red Bull, Pirelli e, claro, da MoneyGram Haas F1 Team estavam aqui, aplaudindo e me ovacionando. Era algo que eu esperava em Abu Dabi 2020, mas acho que foi ainda melhor hoje." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Mugello Haas Romain Grosjean COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Memória: Paysandu e Criciúma estavam no Z-4 em último encontro das equipes na Série B Partida ocorreu pela 10ª rodada da competição e terminou com vitória do Tigre por 1 a 0. Hoje, a equipe catarinense é a líder, enquanto a bicolor amarga a lanterna. 26.09.25 12h13 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 Carlos Ferreira Em Criciúma, duas marcas à prova 26.09.25 10h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 FUTEBOL Semifinais da Libertadores 2025: datas, chaveamento e tudo que você precisa saber Esta é a última fase do torneio disputada em dois turnos 26.09.25 8h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira 26.09.25 7h00