Grêmio, líder do Grupo B, empata com Juventude e pega Novo Hamburgo nas quartas do Gaúcho

O Grêmio confirmou a liderança do Grupo B do Campeonato Gaúcho, com 10 pontos, ao empatar por 1 a 1 com o Juventude, na sua arena, em Porto Alegre (RS), neste sábado, quando foi disputada a sexta rodada da fase classificatória. Os dois gols saíram na parte final do jogo. Monsalve fez o gol gremista, aos 40 minutos, e Juan Christian igualou o placar aos 53.

Nas quartas de final, em jogo único, o Grêmio vai enfrentar o quarto colocado do seu próprio grupo, o Novo Hamburgo, que somou seis pontos. Único invicto da competição, o Juventude terminou em segundo lugar do Grupo A, com 12 pontos, e vai enfrentar o São José, terceiro, com nove.

O cenário do jogo ficou bem desenhado nos primeiros minutos, com o Grêmio mais solto e mais agressivo, tentando fazer as jogadas no ataque. De outro lado, o Juventude adotou um posicionamento mais defensivo, ficando no seu campo defensivo para tentar algum contra-ataque.

Mesmo com posse de bola, o Grêmio não conseguiu as infiltrações e apenas finalizava de longa distância, facilitando as defesas do goleiro Jandrei. O Juventude também não conseguiu contra-atacar, sem força para finalizar no goleiro Gabriel Grando.

Na volta do segundo tempo, o técnico Luís Castro mostrou a insatisfação com a produção do primeiro tempo, tanto que fez quatro substituições. Entraram quatro jogadores considerados titulares: Arthur, Amuzu, Carlos Vinícius e Monsalve. Para as saídas, respectivas, de Tiaguinho, Roger, André e Willian.

O meia Arthur entrou "pilhado" demais e aos quatro minutos numa disputa de bola, deu um soco no rosto de Rodrigo Sam. A partir daí começou uma briga generalizada entre os jogadores dos dois times. Após a confusão, o VAR determinou as expulsões de Arthur, pelo Grêmio, e de Gabriel Pinheiro, pelo Juventude, envolvido no empurra-empurra. Carlos Vinícius, do Grêmio, foi advertido com o cartão amarelo.

O jogo recomeçou após oito minutos de paralisação. O ritmo caiu, mesmo porque os dois times demonstraram cansaço. Mas o visitante melhorou, passou a ganhar a bola no meio-campo e até deus sustos no ataque. A melhor chance saiu aos 27 minutos, quando Luis Mandaca cabeceou sozinho na pequena área, mas mandou a bola para fora, do lado da trave.

Na única vez que chegou com perigo ao ataque, o Grêmio marcou seu gol aos 40 minutos. Amuzu fez o passe lateral para Monsalve, que deu um drible de corpo em Rodrigo Sam e chutou forte e no ângulo. Uma bola indefensável. De volta de lesão, o colombiano não marcava havia quase um ano.

Mas o Grêmio recuou e sentiu a pressão do Juventude, que se soltou, criou chances e empatou aos 53 minutos num chute diagonal de Juan Christian, que surpreendeu o goleiro Gabriel Grando.

Ao final do jogo, o técnico Luis Castro foi em direção ao trio de arbitragem e recebeu o cartão amarelo. Antes disso, Pavón foi expulso, também por reclamação.

No meio de semana, o Grêmio vira a chave e participa da segunda rodada do Brasileirão, atrás da reabilitação pela derrota por 2 a 1 para o Fluminense, no Maracanã. Em casa vai receber o Botafogo, que no estádio Nilton Santos, no Rio, aplicou uma goleada de 4 a 0 em cima do Cruzeiro, um dos favoritos ao título na temporada.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 JUVENTUDE

GRÊMIO - Gabriel Grando; Marcos Rocha (Gabriel Mec), Balbuena, Viery e Caio Paulista; Noriega, Tiaguinho (Arthur), Willian (Monsalve) e Roger (Amuzu); Pavón e André (Carlos Vinícius). Técnico: Luis Castro.

JUVENTUDE - Jandrei; Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo; Raí Ramos, Léo Oliveira (Ray), Pablo Roberto (Manuel Castro), Luis Mandaca (Iba Ly) e Patrick; Gabriel Taliari (Juan Christian) e Alisson Safira (Emerson Galego). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Monsalve, aos 40 minutos, e Juan Christian, aos 53 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Carlos Vinícius e Luís Castro (Grêmio). Léo Oliveira e Gabriel Taliari (Juventude).

CARTÕES VERMELHOS - Arthur e Pavón (Grêmio). Gabriel Pinheiro (Juventude).

ÁRBITRO - Eduardo Fernandes Bastos.

RENDA - R$ 649.074,00.

PÚBLICO - 13.659 presentes.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto alegre (RS).