Grêmio encerra série negativa, bate o Atlético-MG de virada e ameniza pressão sob Mano Menezes O Grêmio se afastou da zona de rebaixamento Estadão Conteúdo 17.08.25 18h23 Mano deixa o cargo após três anos de trabalho no Cruzeiro (Fernando Michel) Depois de três derrotas seguidas, o Grêmio se reencontrou com as vitórias no Campeonato Brasileiro. Visitando o Atlético-MG na Arena MRV, o técnico Mano Menezes ganhou uma sobrevida no cargo ao vencer de virada, por 3 a 1, neste domingo, pela 20ª rodada, amenizando a crise que vive o clube gaúcho. Com gols de Edenilson, Balbuena e Aravena, o Grêmio se afastou da zona de rebaixamento, saltando para 23 pontos e com um jogo a menos. Já o Atlético-MG segue oscilando na competição e soma 24. Scarpa foi quem marcou para os mineiros. O duelo começou morno, com poucas oportunidades pelos dois lados. O Atlético-MG era superior, rondava a área adversária, porém não tinha criatividade para passar pela defesa e pouco foi efetivo. O Grêmio, por sua vez, era reativo e só tinha bola quando conseguia interceptar os passes em profundidade do time da casa. Se o coletivo não funcionava, o jeito foi partir para individualidade. Em cobrança ensaiada de falta, Hulk rolou para Scarpa, que acertou um lindo chute no ângulo para abrir o placar, aos 37 minutos. A alegria mineira durou pouco tempo. Após o gol, o time relaxou e viu Edenilson cabecear entre a defesa e deixar tudo igual aos 44 minutos. O Grêmio voltou mais propositivo na segunda etapa e virou o marcador novamente aproveitando a bola aérea. Após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e Balbuena mandou para as redes, aos 12. O Atlético-MG sentiu o golpe e nem mesmo os chutes potentes de Hulk surtiram efeito. A situação poderia mudar de panorama, quando Carlos Vinícius foi expulso direto, mas logo depois, Cuello também levou o vermelho por pisão em Riquelme, após revisão no VAR. O time mineiro seguiu sem efetividade e ainda viu Aravena marcar o terceiro, aos 45. Nos acréscimos, ainda tiveram as expulsões de Júnior e Dodi, um para cada lado. Pelo Brasileiro, o Atlético-MG volta a campo no próximo domingo, quando visita o São Paulo, no Morumbis, às 20h30. Já o Grêmio atua no sábado, às 21h, diante do Ceará, na Arena do Grêmio. FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-MG 1 X 3 GRÊMIO ATLÉTICO-MG - Everson, Natanael (Biel), Iván Román (Júnior Santos), Alonso e Arana; Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes) e Scarpa; Reinier (Rony), Cuello e Hulk. Técnico: Cuca. GRÊMIO - Tiago Volpi; Ronald, Balbuena, Kannemann e Marlon; Villasanti (Dodi), Cuéllar (Alex Santana) e Edenilson (Aravena); Cristian Oliveira (André), Alysson (Riquelme) e Carlos Vinicius. Técnico: Mano Menezes. GOLS - Scarpa, aos 37, Edenilson, aos 44 minutos do primeiro tempo. Balbuena, aos 12, Aravena, aos 45 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Reinier e Hulk (Atlético-MG); Carlos Vinícius (Grêmio). CARTÕES VERMELHOS - Cuello e Júnior Alonso (Atlético-MG); Carlos Vinícius e Dodi (Grêmio). ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ). RENDA - R$ 1.942.092,93. PÚBLICO - 34.774 torcedores. LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Atlético-MG Grêmio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Claudinei Oliveira recebe alta após cirurgia e viaja para jogo do Paysandu contra a Chapecoense Treinador passou por procedimento cirúrgico na última sexta-feira (15) para a retirada de um cálculo renal 17.08.25 14h34 Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20 Futebol Antes de Remo e Paysandu, futebol paraense teve outros protagonistas; saiba quem são Antes da hegemonia azulina e bicolor, clubes como União Sportiva e Sport Pará deram os primeiros 'chutes' do futebol local 16.08.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Campeonato Brasileiro Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/08) pelo Brasileirão Internacional e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 17.08.25 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (17/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Feminino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Coppa Italia, Campeonato Português e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 17.08.25 7h00 Futebol Atacante do Remo cita contusão, dificuldades e desejo do grupo pelo acesso: 'Todos querem' Marrony, de 26 anos, joga pela primeira vez no Norte do Brasil, após contusão 17.08.25 8h00 TÁ DIFÍCIL, PAPÃO... Paysandu perde a segunda partida seguida e se mantém na vice-lanterna da Série B Desta o revés teve nome e sobrenome: Walter Clar, o lateral-direito autor dos dois gols do duelo 17.08.25 18h04