Grêmio cede empate para o Juventude na ida da semifinal do Gauchão Estadão Conteúdo 15.02.26 20h12 Grêmio e Juventude ficaram no empate por 1 a 1 pela ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Na noite deste domingo, eles se enfrentaram na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O time tricolor saiu na frente do placar com gol de Tetê no primeiro tempo. Na etapa final, porém, Patryck garantiu o empate. O Juventude ainda jogou com um jogador a menos na reta final por conta da expulsão de Léo Oliveira, mas segurou o empate e sua invencibilidade na competição, agora com quatro vitórias e quatro empates em oito jogos. Os dois times terão a semana livre para recuperação e treinamentos. O jogo de volta será no próximo domingo, às 18h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O Grêmio poderá empatar neste segundo duelo. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. O vencedor encara Ypiranga ou Internacional na grande final. O Juventude teve uma chegada logo no começo em cobrança de falta. Após cruzamento, Messias cabeceou, mas mandou por cima. O Grêmio respondeu com mais perigo quando Dodi ficou com sobra na intermediária e chutou forte e rasteiro, mas Jandrei caiu bem para espalmar. O Grêmio passou a dominar as chances ofensivas e exercer forte pressão, mas não encontrava o caminho do gol. Até que aos 38 minutos abriu o placar. Willian foi acionado na esquerda e fez belo cruzamento, na medida, para Tetê. Ele desviou de cabeça e mandou no cantinho. Jandrei até tocou na bola, mas não evitou o gol. Antes do intervalo, o Juventude teve uma grande oportunidade e quase empatou. Manuel Castro recebeu de Gabriel Taliari na direita da área e chutou forte, mas para fora. Na volta para o segundo tempo, porém, o time de Caxias do Sul acertou a pontaria e empatou. Aos 11 minutos, Gabriel Pinheiro deu um lindo passe, ainda do campo de defesa, para Patryck. O lateral invadiu a área sozinho pela esquerda e finalizou firme para marcar. O Grêmio assustou pouco depois quando Jefinho cruzou da esquerda e contou com desvio para quase enganar Jandrei, que conseguiu mandar para escanteio. A resposta do Juventude veio com Gabriel Taliari. Após tapa por cima de Luis Mandaca, Taliari recebeu a bola pingando na área e chutou cruzado, mas Weverton fez grande defesa, desviando para escanteio. Na reta final, o Juventude ficou em uma situação complicada. Léo Oliveira acertou a mão no rosto de Arthur e o VAR chamou para revisão. O árbitro entendeu como agressão e expulsou o volante, que veio do banco e ficou apenas 20 minutos em campo. Depois disso, o Grêmio bem que tentou exercer alguma pressão, mas aparentou nervosismo e não conseguiu concluir as jogadas. O Juventude, bem postado defensivamente, marcou em cima e segurou o empate. FICHA TÉCNICA GRÊMIO 1 X 1 JUVENTUDE GRÊMIO - Weverton; João Pedro (Gabriel Mec), Balbuena, Viery e Marlon; Dodi (André), Arthur Melo e Willian (Jefinho); Tetê (Enamorado), Pavón e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro. JUVENTUDE - Jandrei; Gabriel Pinheiro, Messias e Abner; Nathan Santos (Raí Ramos), Lucas Mineiro (Léo Oliveira), Luis Mandaca e Patryck; Manuel Castro (Juan Christian), Gabriel Taliari (Pablo Roberto) e Alisson Safira (Iba Ly). Técnico: Maurício Barbieri. GOLS - Tetê, aos 38 minutos do primeiro tempo. Patryck, aos 11 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Marlon, Enamorado e Carlos Vinícius (Grêmio). Luis Mandaca (Juventude). CARTÃO VERMELHO - Léo Oliveira (Juventude). ÁRBITRO - Wagner Silveira Echevarria. PÚBLICO - 21.543 pagantes (21.740 presentes). RENDA - R$ 997.061,58. LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). 