Grêmio acerta a rescisão de contrato de Tiago Volpi e mais dois jogadores Dos três jogadores citados, apenas Volpi chegou a se reapresentar Estadão Conteúdo 20.01.26 15h18 Tiago Volpi (Instagram @tiagovolpi_90 @will_anacleto) O processo de reformulação no elenco do Grêmio teve mais um capítulo nesta terça-feira. O clube anunciou a rescisão contratual do goleiro Tiago Volpi. Com a chegada de Weverton, ex-Palmeiras, e com Gabriel Grando como opção imediata, a diretoria entrou em um acordo para liberar o atleta. Além dele, o defensor Jemerson, e o meia uruguaio Felipe Carballo, também tiveram seus vínculos rescindidos, já que estão fora dos planos do técnico português Luis Castro. "O Grêmio informa que concluiu as negociações relativas às rescisões de contrato dos atletas Felipe Carballo, Jemerson e Tiago Volpi. O clube agradece aos atletas pelos serviços prestados", diz parte do texto no site oficial. Dos três jogadores citados, apenas Volpi chegou a se reapresentar. Ele, inclusive, foi utilizado contra o São José, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Jemerson já havia sido liberado pela diretoria e aguardava a formalização do fim do vínculo. Já Carballo, que não apareceu na data estipulada para o retorno dos atletas, foi multado. A equipe gaúcha vai a campo nesta quarta-feira pelo estadual e pode ter uma novidade. A diretoria trabalha para tentar regularizar a inscrição do goleiro Weverton, para que ele possa estrear diante do Guarany de Bagé.