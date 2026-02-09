Grealish passa por cirurgia após fratura por estresse e pode desfalcar a Inglaterra na Copa Estadão Conteúdo 09.02.26 20h57 Jack Grealish pode ser mais uma baixa na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Após a Argentina lamentar a grave lesão do zagueiro Juan Foyth, agora são os ingleses que estão preocupados em perder uma peça importante de seu elenco após o meia do Everton passar por cirurgia de fratura por estresse nesta segunda-feira. A lesão de Grealish, emprestado pelo Manchester City ao Everton, ocorreu na sexta-feira diante do Aston Villa e ele foi submetido à cirurgia nesta segunda-feira. O próprio jogador procurou tranquilizar seus fãs, apesar de confirmar que está fora da temporada. "Não queria que a temporada terminasse desta forma, mas futebol é assim e estou arrasado. Cirurgia feita e agora o foco é me recuperar totalmente", escreveu o jogador em suas redes sociais, do hospital, em foto deitado no leito após ter operado o pé esquerdo. Grealish não esteve na última convocação de Thomas Tuchel, para as vitórias sobre Sérvia e Albânia, ambas por 2 a 0, nas rodadas finais das Eliminatórias. Mas é considerado uma das estrelas da equipe nacional e sua ida ao Everton era justamente para recuperar o prestígio com a camisa do país. Tuchel, inclusive, vinha mantendo diálogo frequente com o jogador, que poderia ser chamado após período em baixa na seleção, para os amistosos diante de Uruguai e Japão agendados para março. O treinador estava acompanhando Grealish na nova casa, onde anotou dois gols e deu seis assistências. "Tenho certeza de que voltarei mais forte, melhor e em melhor forma do que antes", frisou o jogador. "O apoio que recebi desde que cheguei a este clube incrível significou tudo para mim. A comissão técnica, meus companheiros de equipe e, principalmente, a torcida foram incríveis e eu adoro representar este clube. Estarei apoiando os rapazes em tudo e farei tudo o que puder para voltar o mais rápido possível. Obrigado novamente por todo o carinho, significa muito para mim." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Inglaterra Grealish Everton cirurgia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Atlético-MG x Remo: veja quantos ingressos já foram vendidos para o confronto na Arena MRV Pressionado, Galo recebe o Remo em Belo Horizonte (MG). Os dois clubes ainda não venceram na competição 09.02.26 16h33 FUTEBOL Pkachu do Leão! Jogador é flagrado cantando música da maior organizada do Remo Yago Pikachu atuou pelo Paysandu e hoje veste a camisa do Remo 09.02.26 14h43 Futebol FPF libera áudios do VAR do Re-Pa e árbitro explica gol anulado do Paysandu: ‘Ele ganha vantagem’ Segundo o VAR , houve impedimento na origem da jogada que terminou com gol de Ítalo, quando jogo estava empatado em 0 a 0. 09.02.26 14h41 futebol Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu 09.02.26 11h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu 09.02.26 11h32 FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 FUTEBOL Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem 09.02.26 10h54 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00