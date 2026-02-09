Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Grealish passa por cirurgia após fratura por estresse e pode desfalcar a Inglaterra na Copa

Estadão Conteúdo

Jack Grealish pode ser mais uma baixa na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Após a Argentina lamentar a grave lesão do zagueiro Juan Foyth, agora são os ingleses que estão preocupados em perder uma peça importante de seu elenco após o meia do Everton passar por cirurgia de fratura por estresse nesta segunda-feira.

A lesão de Grealish, emprestado pelo Manchester City ao Everton, ocorreu na sexta-feira diante do Aston Villa e ele foi submetido à cirurgia nesta segunda-feira. O próprio jogador procurou tranquilizar seus fãs, apesar de confirmar que está fora da temporada.

"Não queria que a temporada terminasse desta forma, mas futebol é assim e estou arrasado. Cirurgia feita e agora o foco é me recuperar totalmente", escreveu o jogador em suas redes sociais, do hospital, em foto deitado no leito após ter operado o pé esquerdo.

Grealish não esteve na última convocação de Thomas Tuchel, para as vitórias sobre Sérvia e Albânia, ambas por 2 a 0, nas rodadas finais das Eliminatórias. Mas é considerado uma das estrelas da equipe nacional e sua ida ao Everton era justamente para recuperar o prestígio com a camisa do país.

Tuchel, inclusive, vinha mantendo diálogo frequente com o jogador, que poderia ser chamado após período em baixa na seleção, para os amistosos diante de Uruguai e Japão agendados para março. O treinador estava acompanhando Grealish na nova casa, onde anotou dois gols e deu seis assistências.

"Tenho certeza de que voltarei mais forte, melhor e em melhor forma do que antes", frisou o jogador. "O apoio que recebi desde que cheguei a este clube incrível significou tudo para mim. A comissão técnica, meus companheiros de equipe e, principalmente, a torcida foram incríveis e eu adoro representar este clube. Estarei apoiando os rapazes em tudo e farei tudo o que puder para voltar o mais rápido possível. Obrigado novamente por todo o carinho, significa muito para mim."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

Inglaterra

Grealish

Everton

cirurgia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Atlético-MG x Remo: veja quantos ingressos já foram vendidos para o confronto na Arena MRV

Pressionado, Galo recebe o Remo em Belo Horizonte (MG). Os dois clubes ainda não venceram na competição

09.02.26 16h33

FUTEBOL

Pkachu do Leão! Jogador é flagrado cantando música da maior organizada do Remo

Yago Pikachu atuou pelo Paysandu e hoje veste a camisa do Remo

09.02.26 14h43

Futebol

FPF libera áudios do VAR do Re-Pa e árbitro explica gol anulado do Paysandu: ‘Ele ganha vantagem’

Segundo o VAR , houve impedimento na origem da jogada que terminou com gol de Ítalo, quando jogo estava empatado em 0 a 0. 

09.02.26 14h41

futebol

Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa

O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu

09.02.26 11h32

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa

O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu

09.02.26 11h32

FUTEBOL

Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira

Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão

09.02.26 9h31

FUTEBOL

Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem

Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem

09.02.26 10h54

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

09.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda