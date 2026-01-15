Grave acidente de ônibus com delegação do Águia de Marabá que voltava da Copinha deixa um morto Estadão Conteúdo 15.01.26 23h02 O ônibus da delegação da equipe sub-20 do Águia de Marabá sofreu um acidente nesta quinta-feira, 15, na cidade de Crixás, no Tocantins. Hecton Alves, preparador físico do time paraense, morreu no local, enquanto o treinador Ronan Tyezer ficou gravemente ferido. O clube retornava de Taubaté, onde participou da Copinha. O acidente foi confirmado pelo Águia em comunicado publicado nas redes sociais. Segundo a nota oficial, o ônibus que levava a delegação se colidiu com um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização. O técnico Ronan Tyezer foi levado a um hospital da região e está sob cuidados médicos. Nenhum dos atletas do time se feriu gravemente no acidente. "O clube informa, com profundo pesar, a ocorrência de um acidente envolvendo o ônibus da equipe sub-20, nas proximidades da cidade de Crixás do Tocantins. O time estava voltando para Marabá. Infelizmente, tivemos o falecimento de Hecton Alves, preparador físico da equipe", lamentou o clube. "Cuja perda nos causa imensa dor e consternação. Neste momento de tristeza, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a todos que sofrem com essa irreparável perda", completou o Águia no comunicado oficial. O clube fez parte do Grupo 22 da Copinha, que foi sediado em Taubaté. Com duas vitórias e uma derrota, a equipe paraense conseguiu a classificação para a segunda fase. No mata-mata, foi superado pelo Juventude nas penalidades máximas, após um empate em 1 a 1 no tempo normal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Juniores luto Águia de Marabá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos 15.01.26 17h06 FUTEBOL Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral Time bicolor busca no mercado algumas posições e a defesa e lateral-esquerda são prioridades dentro do planejamento alviceleste 15.01.26 16h15 FUTEBOL Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu 15.01.26 14h53 Futebol Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A. 15.01.26 14h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vasco bate o Maricá na estreia do Carioca com dois de Rayan e show de Coutinho 16.01.26 0h07 URGENTE Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins 15.01.26 20h51 Re-Pa Novo streaming de esportes compra direitos da Série C e pode passar jogos de Remo e Paysandu Dupla Re-Pa tem mais cinco rodadas da primeira fase da Terceirona pela frente 25.07.23 10h43 São Paulo ganha vida com Luciano, bate São Bernardo e vence a primeira pelo Paulistão 16.01.26 0h03