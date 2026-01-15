Grave acidente de ônibus com delegação do Águia de Marabá que voltava da Copinha deixa um morto

O ônibus da delegação da equipe sub-20 do Águia de Marabá sofreu um acidente nesta quinta-feira, 15, na cidade de Crixás, no Tocantins. Hecton Alves, preparador físico do time paraense, morreu no local, enquanto o treinador Ronan Tyezer ficou gravemente ferido.

O clube retornava de Taubaté, onde participou da Copinha. O acidente foi confirmado pelo Águia em comunicado publicado nas redes sociais. Segundo a nota oficial, o ônibus que levava a delegação se colidiu com um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização.

O técnico Ronan Tyezer foi levado a um hospital da região e está sob cuidados médicos. Nenhum dos atletas do time se feriu gravemente no acidente.

"O clube informa, com profundo pesar, a ocorrência de um acidente envolvendo o ônibus da equipe sub-20, nas proximidades da cidade de Crixás do Tocantins. O time estava voltando para Marabá. Infelizmente, tivemos o falecimento de Hecton Alves, preparador físico da equipe", lamentou o clube.

"Cuja perda nos causa imensa dor e consternação. Neste momento de tristeza, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a todos que sofrem com essa irreparável perda", completou o Águia no comunicado oficial.

O clube fez parte do Grupo 22 da Copinha, que foi sediado em Taubaté. Com duas vitórias e uma derrota, a equipe paraense conseguiu a classificação para a segunda fase. No mata-mata, foi superado pelo Juventude nas penalidades máximas, após um empate em 1 a 1 no tempo normal.