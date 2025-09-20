GP do Azerbaijão, terror dos pilotos, tem contrato prorrogado com a Fórmula 1 até 2030 Estadão Conteúdo 20.09.25 12h47 A Fórmula 1 anunciou, neste sábado, a extensão do contrato com o Grande Prêmio do Azerbaijão por mais quatro anos, assegurando a prova realizada no circuito de rua de Baku até 2030 - o acordo anterior expiraria em 2026. No calendário desde 2016, quando sediou o GP da Europa, a etapa do Azerbaijão foi considerada uma escolha surpreendente à época e se tornou conhecida por corridas imprevisíveis. A prova realizada às margens do mar Cáspio teve sete vencedores diferentes em oito edições - apenas Sergio Pérez, que retornará ao grid em 2026, pela novata Cadillac, venceu duas vezes. A corrida na orla de Baku é uma das mais temidas pelos pilotos da categoria por suas curvas fechadas e retas sinuosas. Neste sábado, o circuito se tornou recordista de bandeiras vermelhas - seis no total - em treinos de classificação, superando as cinco do GP de São Paulo, em 2024, e do GP de Emília-Romanha, em 2022. "O circuito é único, com trechos técnicos e longas retas que atravessam o litoral deslumbrante e o centro histórico, proporcionando uma corrida cheia de acontecimentos e entretenimento todos os anos", afirmou Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1. "Há uma energia incrível na cidade de Baku. A Fórmula 1 tem recebido uma recepção calorosa e entusiasmada do povo do Azerbaijão." O GP do Azerbaijão acontece neste domingo, às 8h (horário de Brasília), nas ruas de Baku, com o tetracampeão Max Verstappen na pole position. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, larga em 13º. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP do Azerbaijão calendário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo divulga os relacionados para jogo contra o Atlético-GO; veja quem estará no time Leão Azul encara o Dragão neste sábado (20), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 19.09.25 17h34 SÉRIE B 'Estamos devendo essa vitória dentro de casa', diz Caio Vinícius sobre desafio do Remo no Baenão Volante destacou importância da concentração contra o Atlético-GO, adversário que soma altos números de cartões e faltas na Série B 19.09.25 16h05 MMA Sport Club Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal 19.09.25 14h19 Pioneirismo Exclusivo: Vasco vai leiloar camisas usadas e autografadas para ajudar a Basílica de Nazaré Peças foram usadas pelo goleiro Léo Jardim, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante argentino Pablo Vegetti. 19.09.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER É POSSÍVEL Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida. 20.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 20.09.25 7h00 Futebol Após sete meses, Remo volta ao Baenão e recebe o Atlético-GO na briga pelo G-4 da Série B O Leão Azul chega ao confronto em 7º lugar, com 39 pontos, dois a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro do G-4 20.09.25 7h30 SÉRIE B Contra o Goiás, Márcio Fernandes quer Paysandu jogando como se estivesse 'em casa' O treinador destacou a importância da equipe executar o que foi treinado ao longo da semana, mesmo encarando um rival pressionado pela briga pelo acesso à Série A 19.09.25 22h52