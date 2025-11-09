GP de São Paulo tem recorde de público com arquibancadas extras e melhorias na estrutura Estadão Conteúdo 09.11.25 17h37 O Grande Prêmio de São Paulo quebrou o recorde de público no Autódromo de Interlagos na Fórmula 1. Entre sexta-feira e domingo, 303.627 pessoas passaram pelo GP, cumprindo e superando a meta de 100 mil por dia. A marca é 4% maior que os 291.717 espectadores de 2024. Mudanças na estrutura do autódromo auxiliaram a aumentar o número e otimizar a experiência dos fãs presentes. Na reta oposta, foram instaladas arquibancadas modulares, que haviam sido utilizadas nos Jogos Olímpicos de Paris. O hospitality center pôde receber até 6 mil pessoas, diferentemente do ano passado, quando teve capacidade limitada, ainda em fase de finalização. Outras mudanças envolveram um acréscimo de catracas para facilitar a entrada do público e um túnel que passa por baixo da reta oposta e liga o portão G, atrás do kartódromo, ao miolo do circuito, em que está o hospital. A obra buscou facilitar o trânsito de caminhões e outros veículos sem haver a necessidade de cruzar a pista. Ao todo, incluindo obras como a instalação de uma rede de esgoto no autódromo, a Prefeitura estima um investimento de R$ 500 milhões. Isso tudo veio após confusões na edição de 2024 do GP. A abundância de chuva no ano passado intensificou os transtornos. Os portões tiveram a abertura atrasada, com aglomeração do público nas entradas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de São Paulo recorde público COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Conheça o nadador paraense que irá disputar a Surdolimpíadas de Tóquio Nadador paraense José Ribamar Coelho vai representar o Brasil e o Pará na competição mundial para atletas surdos 09.11.25 8h00 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos 09.11.25 7h00 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (09/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Português, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 09.11.25 7h00 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05