Governo desmente que time do São Paulo recebeu vacinas da Covid-19

Em meio à boa fase vivida pelo São Paulo dentro de campo, uma fake news tomou conta dos noticiários do clube nesta quinta-feira. Começou a surgir nas redes sociais, uma informação de que o elenco são-paulino havia recebido a vacina contra a Covid-19 no mês passado.

Diante do boato, o próprio Governo do Estado de São Paulo desmentiu a informação também por meio das redes sociais. A fake news começou a partir de um tweet que afirmava: "Anvisa testemunhou atletas do São Paulo Futebol Clube recebendo aplicações da vacina SINOVAC no CT do Clube, no dia 10 de novembro. A aplicação ilegal da vacina, que não tem aprovação da Anvisa, teria sido facilitada em um acordo de João Dória com o presidente [da CBF], Rogério Caboclo", dizia o texto.

Logo depois, o Twitter oficial do Governo de São Paulo desmentiu a informação, dizendo que a vacina, desenvolvida e testada pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac Life Science, ainda está em fase de testes. Veja a publicação.

❌ #FakeNews: É falso que jogadores do São Paulo Futebol Clube tenham recebido a vacina #Coronavac 💉 A vacina, desenvolvida e testada pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac Life Science, ainda está em fase de testes pic.twitter.com/gqDOxoWZ04 — Governo de S. Paulo (@governosp) December 10, 2020

Vale ressaltar que o São Paulo vem fazendo um trabalho exemplar no combate a pandemia. Durante todo esse tempo, somente o volante Tchê Tchê testou positivo e foi desfalque em algumas partidas.