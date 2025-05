Goleiro do Barcelona tem oferta de renovação, mas deixa definição para a mulher: 'Ela decide'

Emocionado ao final da eletrizante vitória de 4 a 3 do Barcelona sobre o Real Madrid neste fim de semana, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol, o goleiro polonês Szczesny disse ter uma proposta para renovar seu contrato com o clube catalão. A permanência de um dos destaques da equipe, porém, não está nas suas mãos. Segundo o próprio atleta, quem decide os seus próximos passos na carreira é a sua companheira.

Em entrevista ao Canal Plus Poland, o jogador afirmou que recebeu uma proposta por escrito da diretoria do clube azul e grená. No entanto, apesar de estar perfeitamente adaptado à equipe, ele jogou a responsabilidade da definição para a sua mulher.

"Devo tudo à ela. Ela que toma a maioria das decisões e não tenho vergonha nenhuma disso. No futebol, normalmente as decisões são minhas, mas essa situação é diferente. Viemos para cá (Barcelona) por um ano para realizar nossos sonhos e depois quero voltar a jogar golfe", afirmou.

Szczesny tinha pendurado as luvas quando recebeu um convite para voltar a jogar em outubro do ano passado. A missão era substtituir Marc-André Ter Stegen, que havia sofrido uma grave lesão no joelho. O goleiro, que tinha encerrado a carreira para jogar golfe como diversão, aceitou o desafio diante da necessidade do clube espanhol.

O novo ciclo recolocou o polonês nos holofotes. Com suas boas atuações, ele ganhou o respeito da torcida e se tornou uma das figuras mais respeitadas do vestiário catalão. Diante da liderança natural, o técnico Hansi Flick solicitou ao clube uma renovação de vínculo. O futuro, no entanto, vai depender da decisão que o jogador, juntamente com a sua família, vai escolher. "Decidirei nas próximas semanas", disse o goleiro ao jornal Marca.